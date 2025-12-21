Kremlin virkamies latistaa odotukset: Ukrainan rauhanneuvottelut eivät etene jouluna

Korkea-arvoinen Kremlin virkamies on antanut epäilevän lausunnon koskien mahdollista nopeaa edistymistä Ukrainaa koskevissa rauhanneuvotteluissa, uutisoi RFE/RL. Kommentti liittyy Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien kaksipäiväisiin neuvotteluihin Yhdusvaltain Floridassa.

Yuri Ushakov, Venäjän presidentin Vladimir Putinin ulkopoliittinen avustaja, kertoi toimittajille Moskovassa lauantaina, että pääneuvottelija Kirill Dmitriev tulee palaamaan kotiin ja kirjoittaa tapaamisesta ainoastaan raportin.

-Amerikkalaiset viettävät näinä päivinä joulua. Moni ei tule olemaan töissä, Ushakov sanoi.

Hän tyrmäsi samalla myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lausunnon, jonka mukaan Yhdysvallat oli ehdottanut kolmikantaneuvotteluja rauhansopimuksen edistämiseksi.

– Toistaiseksi kukaan ei ole käsitellyt tätä aloitetta vakavasti, eikä sitä työstetä, sikäli kuin tiedän, hän kommentoi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi lauantaina, ettei myöskään Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välistä puhelua ole suunnitteilla. Hän kuitenkin lisäsi, että sellainen saadaan tarpeen mukaan järjestymään nopealla aikataululla.

Floridan neuvotteluja edelsi viikko intensiivisiä diplomaattisia neuvotteluita Yhdysvaltain lähettiläiden tavatessa eurooppalaisia ja ukrainalaisia virkamiehiä.

Trump antoi marraskuussa Ukrainalle 28 kohdan ehdotuksen, jonka toivoi maan hyväksyvän. Ehdotusta on arvosteltu ja sen on sanottu olevan voimakkaasti Venäjän eduksi kallellaan. Raporttien mukaan paranneltu suunnitelma koostuu nyt 20 kohdasta ja ottaa paremmin huomioon myös Ukrainan edun.

Ushakov ei ole vakuuttunut muutoksista.

– Olen varma, että ehdotukset, joita eurooppalaiset ja ukrainalaiset ovat tehneet tai yrittävät tehdä, eivät ehdottomasti paranna asiakirjaa eivätkä paranna mahdollisuutta saavuttaa pitkäaikaista rauhaa, hän sanoi.

Lauantaina Floridan neuvotteluiden ensimmäisen päivän päätteeksi Dmitriev totesi, että Yhdysvallat ja Venäjä puhuivat hänen mukaansa rakentavasti. Tähän mennessä kaikki Yhdysvaltain välittämään rauhanprosessiin osallistuvat osapuolet ovat säännöllisesti maininneet ”edistyksestä” tai tehneet muita vastaavia luonnehdintoja antamatta kuitenkaan mitään tarkempia yksityiskohtia.

Yhdysvaltain lähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin uskotaan edustavan Washingtonia neuvotteluissa. Trump vietti viikonlopun Floridassa, mutta hänen ei odotettu osallistuvan neuvotteluihin.

Diplomatian jatkuessa jatkuivat myös Venäjän sotilaalliset hyökkäykset Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimat raportoi 97 saapuvasta venäläisestä lennokista ympäri maata, joista 19 onnistui pääsemään ilmapuolustuksen läpi. Ukrainan yleisesikunta raportoi lauantaina jatkuvista taisteluista rintamalinjoilla. Rintamalla on ollut 235 taisteluyhteenottoa viimeisten 24 tunnin aikana, monet niistä Pokrovskin ympärillä itäisellä Donbasin alueella.