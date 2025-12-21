Kirjepostin kanto loppuu Tanskassa yli 400 vuoden jälkeen

Tanskan postipalvelu lopettaa kirjeiden toimittamisen 30. joulukuuta tänä vuonna.
Tanskan ja Ruotsin postilaitosten yhdistymisestä vuonna 2009 syntynyt PostNord on ilmoittanut asiasta jo aiemmin tänä vuonna. Tanskan postipalvelu on vastannut kirjeiden jakelusta Tanskassa vuodesta 1624.
Jatkossa yhtiö keskittyy pakettien toimittamiseen.
Lisäksi yhtiö vähentää Tanskasta 1500 työpaikkaa, kertoo The Guardian.
Syy kirjejakelun lopettamiseen on tanskalaisen yhteiskunnan lisääntynyt digitalisaatio, PostNordista kerrotaan. Se on vähentänyt kirjeiden kysyntää: yhtiön mukaan kirjeiden lähettäminen on laskenut yli 90 prosenttia viimeisen 25 vuoden aikana.
Kirjeiden kirjoittamisen ja lähettämisen suosiossa on kuitenkin nähtävissä positiivinen kehitys: 18-34-vuotiaat tanskalaiset kertovat lähettävänsä kaksin- ja jopa kolminkertaisen määrän kirjeitä muihin ikäryhmiin nähden.
Syynä tälle on pyrkimys löytää vastapainoa digitaaliselle ylikuormitukselle, sanoo trenditutkija Mads Arlien-Søborg.
Tanskan laki vaatii, että kirjeiden lähettämisen on oltava mahdollisuus. Jatkossa tanskalaiset voivat lähettää kirjeitä jakeluyhtiö Daon kautta. Se jakaa kirjeitä jo nyt Tanskassa ja tulee laajentamaan toimintaansa tammikuun alussa.
PostNord on kertonut poistavansa käytöstä myös 1500 punaista postilaatikkoa. Ne ovat herättäneet kiinnostusta keräilijöissä. Purettuja postilaatikoita on ehditty jo myydä.
Tuhat postilaatikkoa myytiin loppuun kolmessa tunnissa. Kalleimmillaan postilaatikot maksoivat 2000 Tanskan kruunua eli 235 puntaa. Seuraava huutokauppa järjestetään tammikuussa.