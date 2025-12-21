Entinen ministeri Taisto Tähkämaa on kuollut

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ministeri maanviljelysneuvos Taisto Tähkämaa on kuollut 101-vuotiaana. Suru-uutisen vahvistanut tytär Sanna Tähkämaa kertoi isänsä nukkuneen ikiuneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kaarinan hoitokodissa.

Tähkämaa toimi kansanedustajana 1970–1991, puolustusministerinä 1977–1979 sekä maa- ja metsätalousministerinä 1979–1983. Keskustan varapuheenjohtajana hän toimi 1980-1984.

Tähkämaa osallistu jatkosotaan Maaselän kannaksella ja Tali-Ihantalassa. Hän sai koulutuksen panssaritykinampujaksi ja yleni sodan aikana korpraaliksi.

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho muistelee Tähkämaata lämmöllä.

– Hän oli viime vuosisadalla Suomen keskeisiä vaikuttajia turvallisuuden vahvistajana ja yhteiskunnan rakentajana. Keskusta hiljentyy Taisto Tähkämaan muistolle ja ottaa osaa omaisten suruun.