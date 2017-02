Donald Trump: Ruotsissa on ongelmia, joita he eivät uskoneet mahdollisiksi

Donald Trumpin viittaukset Ruotsin tapahtumiin ovat herättäneet maassa runsaasti keskustelua.

Yhdysvaltain presidentti puhui Floridassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa. Hän kertoi puheessaan ”Ruotsin eilisestä tapahtumasta” käsitellessään maahanmuuttoa. Ruotsalaisuutisoinnin perusteella kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän, mihin presidentti oikein viittasi.

Verkkouutiset kokosi tähän Donald Trumpin puheen nämä osat kokonaisuudessaan. Myös koko puhetilaisuuden video löytyy alta.

– Tästä on kyse. Meidän on pidettävä maamme turvallisena. Näette, mitä tapahtuu. Meidän on pidettävä maamme turvallisena. Näette, mitä Saksassa tapahtuu. Näette, mitä Ruotsissa tapahtui eilen illalla. Ruotsissa - kuka olisi uskonut - Ruotsissa. He vastaanottivat suuret määrät (tulijoita). Heillä on ongelmia, joita he eivät uskoneet mahdollisiksi, Donald Trump totesi.

Sen jälkeen presidentti viittasi Belgian Brysseliin ja Ranskan Nizzaan ja Pariisiin, joissa kaikissa on koettu terrori-iskuja.

– Päästimme maahamme tuhansia ja tuhansia ihmisiä, eikä heitä seulottu mitenkään. Mitään papereita ei ollut. Ei mitään. Aiomme pitää maamme turvallisena, Trump totesi.

Hän käytti Euroopan tapahtumia esimerkkeinä perustellessaan aiemmin määräämäänsä seitsemää maata koskenutta väliaikaista maahantulokieltoa. Donald Trump avasi myös laajemmin ajatuksiaan Lähi-idän pakolaisten suhteen.

– Ja meillä kaikilla on muuten sydäntä. Se, mitä haluan tehdä, on rakentaa turva-alueita Syyriaan ja muualle, jotta he voivat pysyä siellä ja elää turvallisesti, kunnes heidän kaupunkinsa ja heidän maansa – sotku, jonka (Barack) Obama ja muut jättivät minulle – meille jätettiin sellainen sotku, ettette uskokaan, mutta me rakennamme turva-alueita. Me saamme nuo turva-alueet.

– Meillä tosiaan on 20 biljoonaa dollaria velkaa. Okei. Joten Persianlahden valtiot saavat maksaa nuo turva-alueet. Heillä ei ole muuta kuin rahaa. Toimimme näin sen sijaan, että ottaisimme vastaan massiivisia määriä. Kymmeniä tuhansia ihmisiä maahamme, emmekä tiedä heistä mitään. Haluamme, että maahamme tulee ihmisiä, mutta haluamme väkeä, joka rakastaa meitä. Haluamme ihmisiä, jotka vaalivat meitä ja maamme perinteitä. Haluamme ihmisiä, jotka ovat hyväksi maallemme. Emme halua väkeä, jolla on pahoja, pahoja ajatuksia. Tätä me emme halua, Trump linjasi.

Lentokentällä järjestetty tilaisuus 45-minuuttisine puheineen muistutti lähinnä vaalikampanjointia. Financial Timesin mukaan Trump totesi lauantaina aikovansa järjestää lisää vastaavia tapahtumia.

– Elämä on kampanjointia. Maamme tekeminen jälleen suureksi on kampanjointia, presidentti vastasi, kun häneltä kysyttiin, eikö nyt ole aikaista kampanjoida uudelleenvalintaa varten.