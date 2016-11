Donald Trumpin pääneuvonantaja: Voimme pysyä vallassa 50 vuotta

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin pääneuvonantaja Steve Bannonin mukaan Trumpin hallinto aikoo luoda uuden poliittisen liikkeen, joka luo lisää työpaikkoja. Bannon antoi haastattelun Hollywood reporter -lehdelle.

Nationalistisena pidetyn Breitbart-sivuston johtajana aiemmin toiminut Bannon tulee olemaan yksi Valkoisen talon vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hän sanoo haastattelussa olevansa kansallismielinen.

– En ole valkoinen nationalisti. Olen nationalisti. Olen talousnationalisti, Bannon sanoo.

– Globalistit kaatoivat Amerikan työväenluokan ja loivat keskiluokan Aasiaan. Jos me pystymme korjaamaan tämän, tulemme saamaan 60 prosenttia valkoisten äänistä sekä 40 prosenttia mustien ja latinojen äänistä, me tulemme hallitsemaan 50 vuotta. Tämä on se, minkä demokraatit ohittivat, Bannon sanoo.

Bannonin on kuvattu olevan mustin aukko demokraattien synkkyydessä.

– Dick Cheney, Darth Vader, Saatana. Se on valtaa. Se vain auttaa meitä, kun he [liberaalit] tekevät virheen. Kun he ovat sokeita sille, ketä me olemme ja mitä me teemme, Bannon sanoo.

Hän kertoo ennen vaaleja olleensa varma Hillary Clintonin tappiosta.

– Tiesin, että hän ei onnistu. Heillä oli kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin meillä, heillä oli koko media takanaan. Mutta minä vain toistin, ettei sillä ole väliä, he toimivat väärin. Me onnistumme tässä, Bannon sanoo.