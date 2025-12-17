Altistaako ”kultainen kupoli” USA:n uudelle vaaralle?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti keväällä 2025 asetuksen, jossa maan asevoimat määrättiin suunnittelemaan huomattavasti nykyistä kattavampi ohjuspuolustusjärjestelmä.

Niin sanotun Golden Domen eli kultaisen kupolin nimi sai inspiraationsa Israelin Iron Dome -järjestelmästä, mutta sen on sanottu muistuttavan todellisuudessa presidentti Ronald Reaganin 1980-luvulla ajamaa SDI-hanketta.

Golden Dome pystyisi valmistuessaan torjumaan ballistisia, hypersonisia ja risteilyohjuksia joko laukaisun tai lennon aikana. Järjestelmässä olisi mukana suuri määrä havaintosatelliitteja ja avaruuteen sijoitettuja torjuntalaitteita.

Ydinasepolitiikan asiantuntija Andrew Facini ja Yhdysvaltain ulkoministeriössä työskennellyt Mallory Stewart varoittavat hankkeeseen sisältyvistä vakavista strategisista riskeistä. Heidän mukaansa on todennäköistä, että potentiaaliset viholliset tulevat ohjaamaan yhä suurempia voimavaroja uudenlaisten asejärjestelmien kehittämiseksi.

Fanici ja Stewart nostavat War on the Rocks -sivuston kirjoituksessaan esiin Kremlin propagandassa hehkutetun, ydinkäyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen onnistuneen testin loakuun lopulla. Burevestnik voi väitetysti pysytellä ilmassa pitkiä aikoja ja välttää tutkahavaintoja.

Vladimir Putin on lisäksi hehkuttanut autonomisen Poseidon-ydintorpedon kehitystyötä. Myös se on suunniteltu kiertämään Yhdysvaltain puolustusjärjestelmiä.

– Vaikka nämä julkiset esitykset olivat dramaattisia, eivät ne tulleet yllätyksenä Yhdysvaltain ja Venäjän strategista tangoa seuraaville tahoille. Ne ovat silti osoitus riskialttiimmasta ja vaikeammin ennakoitavasta tulevaisuudesta, jos Yhdysvallat murtaa strategisen vakauden Golden Domen kaltaisilla strategisilla puolustusjärjestelmillä, Andrew Facini ja Mallory Stewart toteavat.

Ronald Reaganin aikana nähtiin, että edes osittaisen ohjuspuolustuksen kehittäminen on äärimmäisen kallista, ja se voi ohjata kilpailijamaat keksimään nopealla aikataululla uusia asejärjestelmiä, joita on entistä vaikeampi torjua.

Donald Trumpin hallinnon hanke voi synnyttää vastaavalla tavalla uuden asevarustelukierteen.

– Vaikka on helppoa sivuuttaa Burevestnikin ja Poseidonin kaltaiset eksoottiset aseet vain kyynisinä poliittisina stuntteina, tulee Golden Dome -hanke todennäköisesti lisäämään Yhdysvaltain vastustajien epävakauttavaa käytöstä. He voivat kehittää pitkän kantaman risteilyohjuksia, hypersonisia järjestelmiä, vedenalaisia aseita ja jopa avaruuteen sijoitettavia hyökkäyksellisiä asejärjestelmiä, asiantuntijat sanovat.

