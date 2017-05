Saksan politiikan voimahahmo jyrähti: "Islam on osa Saksaa"

Wolfgang Schäuble totesi Deutschlandfunkin haastattelussa, että niin kristityt kuin kaikki muutkin ihmiset Saksassa voivat ottaa oppia muslimiväestöltä.

Schäuble on Saksan hallitsevan CDU-puolueen pitkäaikainen voimahahmo ja entinen puheenjohtaja. Hän on tullut tunnetuksi tiukan talouspolitiikan ja konservatiivisten arvojen puolustajana. Hän on toiminut Angela Merkelin liittokanslerikaudella ensin sisäministerinä ja sen jälkeen valtiovarainministerinä.

Schäublen mukaan islamissa toteutuvat vahvasti inhimilliset arvot kuten vieraanvaraisuus ja suvaitsevaisuus.

Schäublen mielestä tosiasiat pitää tunnustaa.

– Islam on osa Saksaa, Schäuble sanoi.

Hänen mukaansa henkilö, joka kiistää tämän väitten, kiistää todellisuuden eikä siten ole järjellinen poliitikko.

Tavoitteena pitäisi Schäublen mielestä olla se, että jos haluaa elää perustuslain määrittelemän järjestyksen puitteissa, pitää olla dialogia islaminuskoisten kanssa siitä, miten yhteiselo onnistuu.

Schäublen mielestä fanaattisuudessa ja väkivallassa on kyse uskonnon väärin ymmärtämisestä.