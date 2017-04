Islamin kiistänyt ateisti tuomittiin kuolemaan Saudi-Arabiassa

Islamin ja profeetta Muhammedin kiistänyt saudiarabialainen mies on paikallisten uutislähteiden mukaan tuomittu kuolemaan.

Asiasta uutisoivan Independentin mukaan Ahmad Al Shamri -niminen mies joutui viranomaisten tarkkailuun vuonna 2014 ladattuaan Internetiin videoita, joissa hän kiisti Islamin ja profeetta Muhammedin.

Hänet pidätettiin syytettynä ateismista ja jumalanpilkasta ja tuomittiin kuolemaan helmikuussa 2015.

Shamri vetosi oikeudessa mielenvikaisuuteen. Shamrin puolustusasianajajan mukaan mies oli päihtynyt ja huumeiden vaikutuksen alainen tehdessään videoita.

Shamrin kerrotaan hävinneen tällä viikolla viimeisen valituksensa korkeimmassa oikeudessa.

Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Ahmad Al Shamrin henkilöllisyyttä. Viranomaiset eivät vastanneet Independentin lausuntopyyntöön.

Saudi-Arabia on yksi maailman innokkaimmista kuolemanrangaistuksen käyttäjistä.

Amnesty Internationalin mukaan maassa on teloitetettu 2 200 ihmistä vuosien 1985 ja 2015 välillä. Puolet surmatuista on ollut ulkomaalaisia. Lisäksi noin kolmannes teloitustuomioista on annettu rikoksista, jotka eivät ole kansainvälisen lain nojalla niin vakavia, että niistä voitaisiin tuomita kuolemaan. Tuomioita annetaan myös alaikäisenä tehdyistä rikoksista kansainvälisen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Saudi-Arabian tiedetään tuominneen kuolemaan myös henkisesti jälkeenjääneitä ja mielisairaita ihmisiä.

Tuomiot pannaan Saudi-Arabiassa perinteisesti täytäntöön mestauksella. Joskus tuomitut passitetaan taas teloitusryhmän eteen. Teloitukset ovat monesti julkisia ja myös surmattujen ruumiita saatetaan esitellä julkisilla paikoilla.