Olli Rehn: Julkinen talous kaukana tasapainosta – päätöksiä ei voi lykätä

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Suomen julkinen talous on edelleen kaukana tasapainosta.

Velkaantumiskehityksen kääntäminen vaatii merkittävää julkisen talouden sopeuttamista ja investointeja kasvuun. Välttämättömien puolustusmenojen kasvattaminen vaikeuttaa tasapainottamista.

– Parlamentaarinen yhteisymmärrys velkakestävyydestä on merkittävä käännekohta, joka vahvistaa sekä kotimaista että kansainvälistä luottamusta Suomen julkiseen talouteen, Rehn totesi perjantaina.

– Luottamuksen ylläpitäminen vaatii keskipitkän sihdin ohjelman lisäksi konkreettisia päätöksiä, eikä niitä kannata lykätä. Tasaisen tahdin sopeutus tuottaa parempia tuloksia kuin pakon sanelema äkillinen sopeutus, Rehn sanoo.

Suomen talouden hitaan kasvun jakso on jäämässä taakse, mutta voimakasta kasvua ei lähivuosina ole odotettavissa.

Talouden kasvu jää kuluvana vuonna 0,2 prosenttiin ja ensi vuonna kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin, selviää Suomen Pankin perjantaina julkaisemasta talousennusteesta.

Vuodelle 2027 Suomen Pankki povaa 1,7 prosentin kasvua. Ennustejakson lopulla vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.

Suomen Pankin mukaan yksityistä kulutusta on hillinnyt kuluttajien heikko luottamus talouteen, mutta kulutus piristyy ja kääntyy kasvuun ensi vuonna, kun palkansaajien ostovoima ja työmarkkinat vahvistuvat.

– Myös alentuneet korkomenot vauhdittavat kulutusta. Kulutuksen kasvu vahvistuu edelleen vuosina 2027–2028, toteaa Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala tiedotteessa.

Samaan aikaan vientimarkkinat virkoavat vähitellen.

– Vienti on kasvussa. Piristyvät vientimarkkinat ja kohentunut investointikysyntä tukevat Suomen viennin kohtuullista kasvua vuosina 2026–2028. Geopoliittiset epävarmuudet heikentävät kysyntää kuitenkin vielä pitkään, sanoo Vanhala.

Tuotannolliset investoinnit alkavat kasvaa vuonna 2026 ja kasvavat edelleen vuosina 2027 ja 2028, vaikka talouden epävarmuus jarruttaakin osaa suunnitelmista. Investointeja kasvattavat muun muassa vihreät investoinnit.

Asuinrakentaminen on lähivuosina vaimeaa. Vaikea markkinatilanne jarruttaa asuntojen uudistuotantoa, mutta tilanne helpottaa vähitellen kuluttajien tulojen kasvun ja luottamuksen vahvistumisen myötä.

Inflaatio on hidastunut vuonna 2025 alle 1,5 prosenttiin, ja se pysyy lähes samana myös vuonna 2026. Suhdanteen vahvistuessa inflaatio kuitenkin nopeutuu asteittain ja on 1,9 prosenttia vuonna 2028.

Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu tulevina vuosina. Vaikka julkisia menoja leikataan ja verotulot kasvavat talouskasvun myötä, yhteisö- ja henkilöverojen kevennykset hidastavat tasapainottamista ja puolustusinvestoinnit syventävät alijäämiä edelleen.

Suomen Pankin mukaan julkisen talouden alijäämä suhteessa BKT:hen on kuluvana vuonna 3,7 prosenttia, ja alijäämä pienenee vain hieman vuosina 2026 ja 2027. Julkinen velka suhteessa BKT:hen ylittää 88 prosenttia vuonna 2025, ja siitä se nousee 93 prosenttiin vuonna 2028.