Kuvakaappaus (t.me/ssternenko)

Räjähdyksiä Välimerellä: Ukrainan sanotaan iskeneen Venäjän tankkeriin

  • Julkaistu 19.12.2025 | 14:20
  • Päivitetty 19.12.2025 | 16:08
  • Sota Ukrainassa
Tankkerin kerrotaan vaurioituneen kriittisesti.
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on väitetysti iskenyt ensimmäistä kertaa Venäjän varjolaivaston tankkeriin Välimerellä, kertoo Ukrainan asevoimien yksi tärkeimmistä ei-valtiollisista droonien toimittajista Serhii Sternenko Telegramissa.

SBU:n kerrotaan iskeneen Qendil-nimistä tankkeria vastaan drooneilla. Tietoja ei ole vahvistettu virallisista lähteistä.

Väitetyn operaation aikana venäläisellä aluksella ei ollut kertoman mukaan lastia, vaan se oli tyhjä. Näin ollen tämän iskun ei sanota aiheuttaneen uhkaa alueen ympäristölle.

Tankkerin kerrotaan vaurioituneen kriittisesti, eikä sitä voida käyttää aiottuun tarkoitukseen.

Somessa kiertää video, joka on väitetysti SBU:n jakama. Video näyttää, kuinka droonit pudottavat ilmasta räjähteitä tankkerin kannelle aiheuttaen suuria räjähdyksiä ja tulipaloja.

