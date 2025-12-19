Räjähdyksiä Välimerellä: Ukrainan sanotaan iskeneen Venäjän tankkeriin

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on väitetysti iskenyt ensimmäistä kertaa Venäjän varjolaivaston tankkeriin Välimerellä, kertoo Ukrainan asevoimien yksi tärkeimmistä ei-valtiollisista droonien toimittajista Serhii Sternenko Telegramissa.
SBU:n kerrotaan iskeneen Qendil-nimistä tankkeria vastaan drooneilla. Tietoja ei ole vahvistettu virallisista lähteistä.
Väitetyn operaation aikana venäläisellä aluksella ei ollut kertoman mukaan lastia, vaan se oli tyhjä. Näin ollen tämän iskun ei sanota aiheuttaneen uhkaa alueen ympäristölle.
Tankkerin kerrotaan vaurioituneen kriittisesti, eikä sitä voida käyttää aiottuun tarkoitukseen.
Somessa kiertää video, joka on väitetysti SBU:n jakama. Video näyttää, kuinka droonit pudottavat ilmasta räjähteitä tankkerin kannelle aiheuttaen suuria räjähdyksiä ja tulipaloja.
Overnight, Ukrainian forces raided a Russian dark fleet tanker, with heavy bomber drones striking the ship repeatedly.
The catch: Ukraine’s SBU Alfa team carried out the strike over 2000 km from Ukrainian shores, deep in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/tqD1WwHXq3
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 19, 2025
BREAKING:
For the first time, Ukraine’s SBU struck a Russian “shadow fleet” tanker in neutral waters of the Mediterranean Sea.
The QENDIL tanker was hit by aerial drones, sustaining critical damage and is now unusable for its intended purpose. pic.twitter.com/MRGGN9i0s1
— Visegrád 24 (@visegrad24) December 19, 2025
Ukraine's SBU security service releases footage of claimed attack on Oman-flagged oil tanker Qendil bound for Port Said, Egypt. SBU says attack was conducted by long-range aerial drones 2,000 km from Ukraine, and rendered the vessel inoperable. pic.twitter.com/ivGTEBTOU7
— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 19, 2025