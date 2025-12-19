Vladimir Putin: Uusia sotia ei tule, jos kunnioitatte Venäjää

Venäjän diktaattori Vladimir Putinilta kysyttiin tänään Suora linja -haastattelutapahtumassa Venäjän tulevaisuudesta ja siitä, nähdäänkö Euroopassa uusia ”erikoissotilasoperaatioita” (virallisen Venäjän nimitys hyökkäyssodalle Ukrainassa).

– Vastaus on ei. Uusia operaatioita ei tule, jos kohtelette meitä kunnioituksella – jos kunnioitatte meidän intressejämme, kuten me aina yritämme kunnoittaa teidän intressejänne, Vladimir Putin vastasi Britannian yleisradion Moskovan-kirjeenvaihtaja Steve Rosenbergin kysymykseen.

Putin jatkoi, että länsimaiden on myös lakattava tekemästä Venäjälle ”likaisia temppuja”. Tällä diktaattori viittasi Venäjän sotapropagandasta tuttuun myyttiin Naton laajentumisesta väitetysti annetuista lupauksista.

Putin jatkoi länsimaiden ”jatkavan eskalaatiota” puhumalla Venäjän uhasta.

– Mekö muka aidosti hyökkäisimme Eurooppaan. Tämä on silkkaa puppua.

Vladimir Putin jatkoi, että länsimaisten varoitusten takana on poliittisia syitä. Hänen mukaansa Venäjästä yritetään rakentaa viholliskuvia.