Venäjä on tuonut salaa ballistisia ohjuksia Syyriaan

Iskander-ohjuksia on ilmeisesti sijoitettu Syyriaan.

Venäjä on tuonut kehittyneitä ballistisia Iskander-ohjuksia Syyriaan, kertoo Jerusalem Post. Tieto perustuu israelilaisen ISI:n Eros B-vakoilusatelliitin joulukuun lopussa Venäjän Syyrian Latakian tukikohdasta ottamiin kuviin. Niihin voi tutustua tämän linkin takaa.

Venäjän on huhuttu jo aiemmin toimittaneen Iskandereita Syyriaan. Kuvien katsotaan vahvistavan tiedon. ISI arvelee liikuteltavien ohjuslavettien paljastuneen, koska ne on jouduttu siirtämään väliaikaisesti pois naamiopiiloistaan kovien sateiden ja tulvinnan vuoksi.

Iskander on ballistinen ohjusjärjestelmä jonka kantama on tiettävästi noin 500 kilometrin luokkaa taistelukärjestä riippuen.

Iskander voidaan varustaa useiden erilaisten tavanomaisten taistelukärkien ohella myös ydinkärjellä. Ase on suunniteltu vihollisen avainkohteiden kuten lentokenttien, liikenteen solmukohtien ja tärkeiden sotilaskohteiden tuhoamiseen.

Ohjuksen pysäyttäminen on erittäin vaikeaa. Taistelukärjen nopeus on ballistisen lentoradan vuoksi erittäin suuri ja varoitusaika laukaisusta osumaan jää lyhyeksi vain muutaman sadan kilometrin kantaman vuoksi. Iskander-ohjukset on suunniteltu nimenomaisesti välttelemään vihollisen ohjuspuolustuksia.