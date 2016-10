Saksan puolustusministeri Britannialle: Älkää puuttuko EU:n puolustusyhteistyöhön

Britannian puolustusministeri Michael Fallon totesi tiistaina, että maa aikoo jatkaa Euroopan unionin armeijan vastustamista Brexitistä huolimatta.

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen on varoittanut Britanniaa, ettei se käyttäisi väärin jäljellä olevaa aikaansa Euroopan unionin jäsenenä estääkseen tiiviimpää turvallisuusalan yhteistyötä EU:n puitteissa.

– Pyyntö briteille on vain, että he eivät estäisi tärkeitä eurooppalaisia kehityskulkuja, kun he sanovat haluavansa Brexitin, von der Leyen totesi Financial Timesin haastattelussa.

Puolustusministeri totesi haastattelussa, että Euroopan armeija ei ole agendalla, vaan hän ajaa EU:n yhdistettyä siviilihallinnon ja puolustuksen päämajaa, joka mahdollistaisi EU:n resurssien yhdistämisen.

– Kyse ei ole Euroopan armeijasta, vaan siitä faktasta, että eurooppalaisten pitää laajentaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa ja työskennellä siten paremmin yhteen etenkin monimutkaisissa kriiseissä Naton ulkopuolisilla alueilla kuten Afrikassa, von der Leyen sanoi.

Britannian puolustusministeri Fallon totesi, että Euroopan armeija heikentäisi Natoa. Von der Leyen on päinvastaista mieltä eurooppalaisesta puolustuksen yhteistyöstä.

– Tarvitsemme vahvan eurooppalaisen pilarin Natoon, hän totesi.

Von der Leyen kannattaa Saksalla vahvempaa roolia Euroopassa turvallisuuspolitiikan saralla. Hän on saanut puolustusministerinä aikaiseksi suurimman lisäpanostuksen Saksan puolustusmenoihin sitten kylmän sodan.

Ursula Von der Leyenia pidetään varteenotettavimpana vaihtoehtona liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi konservatiivisen CDU:n puheenjohtajana ja liittokanslerina. Von der Leyen on kritisoinut Merkelin pakolaispolitiikkaa. Hän on silti edelleen asettunut tukemaan Merkelin jatkokautta kanslerina.

Saksan liittovaltiopäivävaalit järjestetään vuoden päästä syksyllä. CDU:n kansleriehdokkuudesta päättämistä on lykätty ensi keväälle. Merkelin asema on käynyt tukalammaksi CDU:n kannalta heikosti sujuneiden osavaltiovaalien takia. Saksan lehdistössä on pidetty mahdollisena, että CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU valitsevat ensi keväänä kansleriehdokkaaksi Merkelin sijasta esimerkiksi von der Leyenin.