Venäjän drooniryhmä Ukrainan rintamalla. / Zvezda

Yllättävä vastaisku – Moskovalla paniikki Ukrainan etenemisestä

Vladimir Putin ehti kehua Kupjanskin valtaamisella ennen käännettä etulinjassa.
Ukraina ilmoitti viime viikon perjantaina vapauttaneensa Harkovan alueen itäosissa sijaitsevan Kupjanskin kaupungin nopealla vastahyökkäyksellä.

Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov väitti marraskuun 20. päivänä venäläisjoukkojen ottaneen haltuunsa koko kaupungin. Presidentti Vladimir Putin suunnitteli TASS:n mukaan 2. joulukuuta kutsuvansa ”ulkomaisia ja jopa ukrainalaisia toimittajia” toteamaan asia paikan päällä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi perjantaina videon, joka oli kuvattu vain 2,6 kilometrin päässä Kupjanskin keskusaukiosta. Taisteluiden kerrottiin vielä jatkuvan lähialueella.

– Todellisuus puhuu puolestaan, Zelenskyi sanoi videolla.

Hän huomautti taistelumenestyksen näkyvän suoraan siinä, kuinka hyvistä asetelmista Ukraina pystyy neuvottelemaan rauhanehdoista.

Ukrainan joukot toteuttivat yllätyshyökkäyksensä kaupungin pohjoispuolella, minkä seurauksena Kupjanskin keskustaan jäi saarroksiin satoja venäläissotilaita ilman huoltoyhteyksiä. Äkillistä käännettä pidetään äärimmäisen kiusallisena Kremlin kannalta.

Ukrainan asevoimien mukaan alueen raivausta jatketaan, mutta suoria yhteenottoja ydinkeskustassa vältetään tarkoituksella. Venäjä on yrittänyt käyttää lennokkeja noin 100–200 jäljellä olevan sotilaansa huoltamiseksi.

Droonien kantokyky on kuitenkin rajallinen, ja ne pääsevät perille vain tiettyjä reittejä pitkin. Huoltopudotukset myös ajoittain paljastavat venäläisjoukkojen asemat tilannetta tarkkaileville Ukrainan lennokeille. Venäjä joutui vetäytymään hätäisesti monista Kupjanskia ympäröivistä kylistä ja metsiköistä.

Venäjä yritti ujuttaa lisäjoukkoja kaasuputkea pitkin, mutta se on sittemmin tukittu. Sotaa seuraava ISW-ajatuspaja nostaa esille venäläisten sotabloggaajien huolestuneita päivityksiä Harkovan alueen itäosien taisteluista.

Bloggajat myöntävät tilanteen heikentyneen nopeasti, minkä seurauksena drooniryhmät ovat joutuneet vetäytymään Oskil-joen itäpuolelle.

Venäjän 68. moottoroidun divisioonan osien sanotaan ”taistelevan epätoivoisesti” eteneviä Ukrainan joukkoja vastaan. Ukrainalla arvioidaan olevan paikallinen ylivoima Kupjanskin luona.

Venäjän puolustusministeriön alaisella Zvezda-kanavalla kiistetään edelleen Ukrainan eteneminen. Asevoimien lähde sanoo Ukrainan levittävän ”perättömiä väitteitä” tilanteesta. Venäjän sotilaiden väitetään pitävän kiinni asemistaan Kupjanskin suunnalla.

Venäjän viralliset väitteet ovat ristiriidassa alueelta julkaistun video- ja kuvamateriaalin sekä venäläisten sotabloggaajien arvioiden kanssa. Sotabloggaajat ovat toistuvasti arvostelleet maan puolustusministeriötä epäuskottavien sotaväitteiden julkaisemisesta.

