Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU on keventämässä pienten yritysten vastuullisuusraportoinnin vaatimuksia. AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

EU keventää sääntelyä: Pienten yritysten raportointivelvoitteet vähenevät

  • Julkaistu 16.12.2025 | 15:49
  • Päivitetty 16.12.2025 | 15:49
  • EU, Yritykset
Alle tuhannen hengen yritysten kestävyysraportointia kevennetään.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

EU-parlamentti on hyväksynyt muutoksia sääntöihin, joilla kevennetään yritysten kestävyysraportointia ja huolellisuusvelvoitetta.

Sääntöjä sovelletaan jatkossa harvempiin yrityksiin, ja joitakin yritysten velvoitteita vähennetään, minkä toivotaan vahvistavan EU:n kilpailukykyä.

Vain ne EU-alueen yritykset, jotka työllistävät keskimäärin yli tuhat työntekijää, ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa, joutuvat raportoimaan yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistaan, parlamentti tiedottaa.

Sääntöjä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, joiden nettoliikevaihto EU:ssa on yli 450 miljoonaa euroa, sekä niiden tytäryhtiöihin ja sivuliikkeisiin, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 200 miljoonaa euroa.

Raportointivaatimukset yksinkertaistuvat merkittävästi, ja alakohtainen raportointi muuttuu vapaaehtoiseksi.

Entistä harvempien yritysten täytyy jatkossa noudattaa huolellisuusvelvoitteita, jotka koskevat niiden aiheuttamien, ihmisiin ja maapalloon kohdistuvien kielteisten vaikutuksien vähentämistä. Tarkistettujen sääntöjen mukaan tätä edellytetään vain suurilta EU:n yrityksiltä, joissa on yli 5000 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa, sekä EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä, joiden liikevaihto ylittää saman raja-arvon EU:ssa.

Jatkossa yrityksiltä ei enää vaadita siirtymäsuunnitelmia, joilla varmistetaan, että yrityksen liiketoimintamalli on yhteensopiva kestävään talouteen siirtymisen kanssa. Yritykset ovat kansallisella tasolla vastuussa sääntöjen virheellisestä soveltamisesta. Ne voivat saada sakkoja, joiden määrä on enintään kolme prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta.

Huolellisuusvelvoitetta koskevaa direktiiviä aletaan soveltaa 26. heinäkuuta 2029 alkaen kaikkiin sen soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)