EU keventää sääntelyä: Pienten yritysten raportointivelvoitteet vähenevät

EU-parlamentti on hyväksynyt muutoksia sääntöihin, joilla kevennetään yritysten kestävyysraportointia ja huolellisuusvelvoitetta.
Sääntöjä sovelletaan jatkossa harvempiin yrityksiin, ja joitakin yritysten velvoitteita vähennetään, minkä toivotaan vahvistavan EU:n kilpailukykyä.
Vain ne EU-alueen yritykset, jotka työllistävät keskimäärin yli tuhat työntekijää, ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa, joutuvat raportoimaan yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistaan, parlamentti tiedottaa.
Sääntöjä sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, joiden nettoliikevaihto EU:ssa on yli 450 miljoonaa euroa, sekä niiden tytäryhtiöihin ja sivuliikkeisiin, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 200 miljoonaa euroa.
Raportointivaatimukset yksinkertaistuvat merkittävästi, ja alakohtainen raportointi muuttuu vapaaehtoiseksi.
Entistä harvempien yritysten täytyy jatkossa noudattaa huolellisuusvelvoitteita, jotka koskevat niiden aiheuttamien, ihmisiin ja maapalloon kohdistuvien kielteisten vaikutuksien vähentämistä. Tarkistettujen sääntöjen mukaan tätä edellytetään vain suurilta EU:n yrityksiltä, joissa on yli 5000 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa, sekä EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä, joiden liikevaihto ylittää saman raja-arvon EU:ssa.
Jatkossa yrityksiltä ei enää vaadita siirtymäsuunnitelmia, joilla varmistetaan, että yrityksen liiketoimintamalli on yhteensopiva kestävään talouteen siirtymisen kanssa. Yritykset ovat kansallisella tasolla vastuussa sääntöjen virheellisestä soveltamisesta. Ne voivat saada sakkoja, joiden määrä on enintään kolme prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta.
Huolellisuusvelvoitetta koskevaa direktiiviä aletaan soveltaa 26. heinäkuuta 2029 alkaen kaikkiin sen soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.