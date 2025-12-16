”Ei Vladimir Putin tule rauhaan suostumaan”

Berliinissä käytiin kaksipäiväiset Yhdysvaltojen ja Euroopan neuvottelut Ukrainan rauhansopimuksesta. Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) ei usko nopeaan ratkaisuun.

– Julkisuudessa on nyt useita kertoja eri yhteyksissä toisteltu, että nyt Ukrainassa ollaan lähempänä rauhaa kuin kertaakaan sodan alkamisen. Näin voi toki olla, mutta en kyllä itse henkeäni pidättäisi, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen kirjoittaa, että ”Vladimir Putin ja Kreml eivät tule rauhaan suostumaan”. Kansanedustaja viittaa Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon analyysiin, jonka mukaan Kreml todennäköisesti tulee asettamaan ehtoja rauhansuunnitelmalle, jotta se hylätään.

– Tämä on siis asetelma missä nyt rauhaa etsitään. Berliinin linjauksista ei pidä siis vetää liian suuria johtopäätöksiä rauhaan, sillä pöydässä ei siellä ole ollut mukana hyökkäyssotaa käyvä Venäjä ja sen diktaattori Vladimir Putinin hallinto. Venäjähän on ainoa, joka voisi sodan lopettaa halutessaan vaikka välittömästi. Jos taasen Ukraina sotimisen lopettaisi, niin se tarkoittaisi käytännössä, että Ukrainaa ei enää olisi, Heinonen toteaa.