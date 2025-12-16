Suomeen uusi liputuspäivä 20. huhtikuuta

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa maanantaina 20. huhtikuuta 2026 evakkojen kunniaksi, sisäministeriö tiedottaa.

Liput nostetaan salkoon kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.

Liputuksella muistetaan Suomen sodissa evakuoituja. Toisen maailmansodan aikana Suomi menetti laajoja alueita, joista pysyvästi evakuoitiin noin 440000 ja väliaikaisesti lähes 200000 ihmistä. Evakuoituja oli kaikkiaan 11 prosenttia Suomen asukkaista.

Evakuointi kosketti koko kansakuntaa. Evakkojen asuttaminen ja heidän sopeutumisensa uuteen elämään oli keskeinen osa Suomen jälleenrakennusta. Tällä luotiin osaltaan pohjaa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle, kun yhdessä kannettiin vastuuta kotiseutunsa menettäneistä.

– Karjalan evakot ja heidän jälkeläisensä ovat olleet keskeisessä roolissa suomalaisen yhteiskunnan rakentajina. Raskaasta, epäoikeudenmukaisesta menetyksestä ja pakkomuutosta huolimatta he tarttuivat työhön, rakensivat uutta ja vahvistivat Suomea kaikkialla maassa. Karjalaisille ominainen avoimuus, yhteisöllisyys ja iloinen elämänasenne kantoivat vaikeiden vuosien yli. Evakkojen päivä muistuttaa meitä siitä, miten sitkeys ja toivo voivat synnyttää uutta elinvoimaa koko yhteiskunnalle, toteaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiedotteessa.

Liputuspäivä 20.4. on valittu Karjalan liiton perustamispäivän mukaan. Liitto perustettiin 20.4.1940.