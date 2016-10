"Ruotsista ei koskaan enää tule samaa". "Minäkin käytän hijabia, se on kaunista".

Människohjälp-järjestö on valmistuttanut Ruotsissa alla näkyvän #detnyalandet -teemaisen tv-mainoksen. Siinä kerrotaan myös englanninkielisin tekstein, ettei entinen Ruotsi palaa.

"Ei ole paluuta, Ruotsista ei koskaan tule sitä mitä se oli. Eurooppa muuttuu ja Ruotsia tarvitaan turvallisena tilana ihmisille jotka etsivät turvaa", mainos alkaa ihmisten kasvojen vyöryessä.

"Nyt meidän on katsottava eteenpäin ja löydettävä tapa elää rinnakkain. On aika tajuta, että uudet ruotsalaiset ottavat tilansa ja tuovat kulttuurinsa, kielensä ja tapansa ja on aika nähdä tämä myönteisenä voimana".

Saksassa on nähty vastaava lyhyt tv-mainos, jonka tekijä on Saksan Unesco-komitea.

Mainoksen alussa nähdään teksti "turkkilaiset naiset käyttävät hijab-huivia". Kun videolla kävelevä huivipäinen nainen kääntyy kameraan päin, hän paljastuukin vaaleahiuksiseksi.

"Minä myös! Se on kaunista", hän sanoo.

Ruutuun tulee teksti "nauti eroista, aloita suvaitsevaisuus".