80 prosenttia Ruotsin ikätestaamista turvapaikanhakijoista todettiin aikuisiksi

Ruotsin maahanmuuttovirasto on lähettänyt kaikkiaan 6 880 tapausta oikeuslääketieteellisen laitoksen ikäselvitykseen.

Ikätesti suoritetaan vain tapauksissa, joissa turvapaikanhakijan ikä on kyseenalainen.

Maaliskuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana tehtyjen 2 481 ikätestin tulokset on nyt julkistettu. Asiasta uutisoivan The Localin mukaan 80 prosentissa eli 2 002 tapauksen kohdalla tultiin siihen tulokseen, että henkilö on 18-vuotias tai vanhempi. 25 tapauksessa todettiin, että henkilö on "mahdollisesti 18-vuotias tai vanhempi". 432 tapauksen kohdalla oli kyse "mahdollisesti alle 18-vuotiaasta" henkilöstä.

Oikeuslääketieteen laitoksen mukaan tulokset ovat linjassa aiempien kuukausien kanssa.

The Local teroittaa, ettei täysi-ikäisiksi todettujen korkea määrä välttämättä tarkoita, että henkilö on valehdellut iästään. Toukokuussa julkistetuista 581 testatusta 442 todettiin täysi-ikäisiksi. Heistä 243 kertoi kuitenkin täyttävänsä 18 tänä vuonna.

Ikätestit perustuvat asiantuntija-arvioihin testattavien henkilöiden viisaudenhampaista otetuista röntgen-kuvista ja polvinivelten magneettikuvista. Kriitikoiden mukaan metodi ei ole riittävän luotettava.