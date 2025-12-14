Kansanedustajan mukaan venäläisiä urheilijoita ei tule päästää arvokisoihin

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) käsittelee blogitekstissään venäläisten urheilijoiden paluuta kansainvälisiin kisoihin. Tähän liittyen hän tuo esille, miten venäläisten urheilijoiden mahdolliset kytkökset Venäjän hallintoon ja armeijaan herättävät huolta.

Erityisesti Heinonen käsittelee olympiavoittaja Savelii Korostelevin tapausta, joka on saanut kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n hyväksynnän neutraaliksi urheilijaksi, mutta joka samalla on paljastunut olevan yhteydessä Venäjän asevoimiin.

Heinonen nostaa esiin, että FIS:n myöntämä neutraali urheilijan status ei poista kysymystä Korostelevin armeijayhteyksistä.

– Toivottavasti FIS nyt selvittää nämä armeijakytkökset huolella ja toisaalta Euroopan maat sulkevat rajansa tällaisilta toimijoilta kaikissa tilanteissa.

Korostelev sai neutraalin urheilijan statuksen, kuten myös Darja Neprjajeva, ja listalla oli yhteensä kolme venäläistä ja kuusi valkovenäläistä urheilijaa. Barents Observer paljasti kuitenkin, että Korostelevilla on yhteydet Venäjän armeijaan ja TsSKA-urheiluseuraan. Seuran vuonna 2023 julkaistussa uutisessa häntä kuvailtiin ”sotamies” ja ”sotilasmies”, mutta nyt häntä ei löydy seuran listoilta.

– Korostelevilla on voimassa oleva Schengen-viisumi, ja hänen kerrotaan olevan valmis osallistumaan ensi viikonlopun MM-kisoihin Davosissa. Toivottavasti kyseinen viisumi nyt perutaan välittömästi vähintään selvitysten ajaksi.

Heinonen kritisoi urheilun välitystuomioistuin CAS:n päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen neutraaleina urheilijoina.

– FIS:n ja myös CAS:n pitäisi ymmärtää, että ei Venäjällä ole yhtään sellaista urheilijaa, jolla ei olisi yhteyksiä ja kytköksiä Putinin ja Kremlin hallintoon ja tämän hallinnon tukeminen tarkoittaa myös vähintään hiljaista tukea Putinin hyökkäyssodalla Ukrainassa.

Blogissaan kansanedustaja esittää selkeän kantansa.

– Suomeen ei näitä venäläisiä pidä päästää. Tänne heidän ei pidä olla tervetulleita! Slava Ukraini!”