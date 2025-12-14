Joukkoampuminen rannalla Australiassa – 12 kuollutta

Ainakin 12 ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa Bondi Beachilla Australiassa. Sydneyn poliisin mukaan yksi epäillyistä ampujista on kuolleiden joukossa.

Toinen epäilty ampuja on poliisin mukaan kriittisessä tilassa. Poliisin mukaan tapahtunutta tutkitaan terroritekona.

Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Poliisin mukaan useita ihmisiä on haavoittunut. Haavoittuneiden joukossa on kaksi poliisia.

Poliisin mukaan alue on suljettu. Kuolleen epäillyn autosta löytyi myös epäilyttä esine, joka poliisin tutkimuksissa paljastui improvisoiduksi räjähteeksi.

Tapahtumahetkellä läheisessä puistossa järjestettiin juutalaisyhteisön Chanukah by the Sea 2025 -tapahtuma. Silminnäkijöiden mukaan alue oli täynnä ihmisiä. Juhlapaikalle oli kerääntynyt yli tuhat ihmistä.

New South Walesin osavaltion johtaja Chris Minnsin mukaan ampujien kohteena oli juutalaisyhteisön juhla.

Australian pääministeri Anthony Albanese kuvailee tapahtunutta ” shokeeraavaksi ja ahdistavaksi”.

Johtajat ympäri maailman ovat tuominneet iskun ja ilmaisseet osanottonsa. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä pitävänsä iskua järkyttävänä.

– Hanukkah-juhlaan kohdistunut terroristi-isku Australian Bondi beachilla on järkyttävä. Ajatukseni ovat uhrien perheiden ja rakkaiden sekä koko Australian juutalaisyhteisön luona. Suomi seisoo Australian rinnalla ja tuomitsee antisemitismin, uskontoon perustuvan vihan ja terrorismin niiden kaikissa muodoissa.

Juttua muokattu 14.12.2025 kello 13.20 ja 14.33 uusin tiedoin.

