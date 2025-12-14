Volodymyr Zelenskyi haluaa Ukrainalle 5. artiklan kaltaiset turvatakuut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui tänään sunnuntaina Saksan pääkaupunki Berliiniin tapaamaan eurooppalaisia johtajia ja yhdysvaltalaisia virkamiehiä.
Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis luopumaan pyrkimyksistään päästä Naton jäseneksi, jos maa saa muutoin riittävän voimakkaat turvatakuut.
Asiasta kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independent.
Syynä Nato-pyrkimyksestä luopumiselle on Zelenskyin mukaansa se, että Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole saanut kannatusta kaikilta jäsenmailta.
Sen sijaan Zelenskyi haluaa Ukrainalle ”5. artiklan kaltaiset” turvatakuut Yhdysvalloilta ja Euroopan mailta.
– Se on jo kompromissi meidän puoleltamme, Zelenskyi sanoo.
Ukrainan presidentti painottaa, että mahdollisen rauhanehdotuksen tulee olla oikeudenmukainen ja tehokas. Sopimuksen tulee Zelenskyin mukaan olla myös niin vahva, että se estää Venäjää hyökkäämästä Ukrainaan tulevaisuudessa.
– Ei ole olemassa suunnitelmaa, josta kaikki pitäisivät, hän sanoo.
Kreml on vaatinut Ukrainalta koko Donetskin alueen luovuttamista. Vaatimuksiin sisältyy myös alueita, joita Venäjä ei ole miehittänyt. Venäjä on puhunut alueluovutuksista keskeisenä ehtona rauhansopimukselle.