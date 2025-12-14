Verkkouutiset

Ilmatieteen laitos varoittaa laajasta sadealueesta. Ajokeli heikkenee monin paikoin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Laaja sadealue ylittää maan – ajokeli heikkenee paikoin

  • Julkaistu 14.12.2025 | 14:53
  • Päivitetty 14.12.2025 | 14:53
  • Sää
Pakkanen väistyy etelässä ja maanantaina voi olla jopa 7 astetta lämmintä.
Ilmatieteen laitos varoittaa maan yli liikkuvasta sadealueesta ja sitä seuraavasta huonosta ajokelistä. Tälle päivälle ja huomiselle on luvassa sekä vesi- että lumisateita, lämpötilan vaihteluita ja monin paikoin huononeva ajokeli.

Lännestä saapuva laaja sadealue leviää illan mittaan maan yli. Sää lauhtuu yön aikana erityisesti etelässä ja lännessä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sadealue liikkuu illan aikana itään. Sade tulee aluksi lumena. Maanantaina sade muuttuu laajalti vedeksi.

Savonlinna–Kemi-akselilla on odotettavissa jäätävää sadetta iltapäivällä. Ajokeli huononee monin paikoin.

Ilmatieteen laitos kehottaa seuraamaan ajantasaisia varoituksia. Sunnuntaina mahdollisesti vaarallinen ajokeli voi olla maan länsi-, keski- ja pohjoisosissa.

Lämpötilan ennustetaan nousevan koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee sunnuntain aluksi nollan ja -10 asteen välillä. Pakkaslukemista siirrytään huomenna päivällä jopa 7 astetta plussan puolelle.

Pohjois-Suomessa sää alkaa pilvisenä ja heikolla lumisateella, Lapissa jopa -25 asteen pakkasilla. Illalla ja yöllä pohjoiseen leviää sakeampaa lumisadetta. Huomenna päivällä sää lauhtuu myös pohjoisessa, mutta pysyy pakkasen puolella.

