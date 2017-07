Ruotsin poliisi varoittaa rajaturvallisuudesta: Ei pysty tekemään tarkastuksia kaikille maahan pyrkiville

Ruotsin rajalla työskentelevien poliisien resurssipulasta on viime vuosina keskusteltu paljon, ja Svenska Dagbladetin mukaan ongelmia on edessä jälleen tänä kesänä. Ruotsin poliisi on varoittanut, ettei rajatarkastuksia voida suorittaa siinä määrin kun tarvetta olisi, vaan ainoastaan puolet Ruotsiin saapuvista pystytään tarkastamaan.

Ongelmat keskittyvät Malmöön ja Helsingborgiin.

– Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset, joiden ei pitäisi voida matkustaa Ruotsiin pystyvät siihen nyt. Osa tällaisista henkilöistä voi olla rikollisia, tai sitten he ovat voineet syyllistyä rikokseen aiemmin Ruotsissa, sanoo rajapoliisin päällikkö Patrik Engström SvD:lle.

Ruotsi lopetti turvapaikanhakijakriisin jälkeiset sisärajatarkastukset 4. toukokuuta. Hallitus toivoi silloin, että Ruotsin puolella Juutinraumaa rajamuodollisuuksia vahvistettaisiin, ja että kontrollista tulisi kattava. Samassa yhteydessä päätettiin rekrytoida sata uutta passintarkastajaa, mutta heitä ei saada virkaan ennen syyskuuta.

– Emme pysty täyttämään hallituksen tahtoa. Luonnollisesti tilanne on vakava, sillä ihmiset jotka pitäisi ottaa kiinni pääsevätkin nyt läpi, Engström sanoo.

Poliisin mukaan vailla voimassaolevaa henkilöllisyystodistusta maahan pyrkivien määrä on noussut. Syynä on käytännössä ollut se, että henkilöllä on voimassaoleva Tanskan oleskelulupa, muttei henkilöllisyystodistusta.