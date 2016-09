Uusi räjähdys videolla, kiinniottoja New Yorkissa

Oheisen twiitin videolla näkyy räjähdys Elizabethin kaupungissa New Jerseyssä. Se tapahtui pomminpurkurobotin ollessa tutkimassa reppua. Räjähdys ei ollut "kontrolloitu" räjähteen purku.

Repun on kerrottu sisältäneen viisi räjähdettä.

Lauantaina pommi räjähti New Jerseyssä ennen asevoimien hyväntekeväisyysjuoksua ja New Yorkin Manhattanilla. Viranomaiset ovat huolissaan aktiivisen terroristisolun toimimisesta alueella.

New Yorkin osavaltion senaattorin mukaan FBI on ottanut kiinni eräitä henkilöitä New Yorkissa Verrazanon sillan läheltä. Heitä epäillään yhteydestä New Yorkin pommiin.