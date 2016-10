Myönsikö Vladimir Putin sodan? – "Meidän oli pakko puolustaa venäjänkielisiä Itä-Ukrainassa"

Vladimir Putin antoi keskiviikkona järjestetyssä VTB-pankin tilaisuudessa lausunnon, joka on tähän mennessä lähimpänä sen myöntämistä, että Venäjä on osallistunut Itä-Ukrainan sotaan.

– Kun meidät pakotettiin, haluan painottaa tätä – pakotettiin, puolustamaan venäjänkielistä väestöä Donbassissa, pakotettiin vastaamaan Krimillä asuvien ihmisten haluun palata osaksi Venäjän federaatiota, alkoivat he (Yhdysvallat) heti panna liikkeelle Venäjä-vastaista politiikkaa ja pakotteita, Putin totesi venäläisen BFM:n mukaan.

Venäjän presidentti toisteli Venäjän aiemminkin esittämiä väitteitä siitä, että Yhdysvallat ruokki Ukrainan vuoden 2014 vallankumousta.

– Me emme aiheuttaneet kumousta. Teimmekö niin? Emme. Amerikkalaiset kumppanimme eivät salaile sitä tosiasiaa, että he tukivat sitä laajalti. He rahoittivat radikaalia oppositiota ja pakottivat hallituksen muutoksen perustuslain vastaisin keinoin siitä huolimatta, että tämä olisi voitu tehdä aivan toisella tavalla.

Venäjä on laajasta todistusaineistosta huolimatta kiistänyt systemaattisesti asevoimiensa osallistumisen Itä-Ukrainan konfliktiin.

Interpreterin mukaan presidentti sanoi joulukuussa venäläisten olleen Ukrainassa “ratkomassa tiettyjä ongelmia, mukaan lukien sotilaallisia”. Hän kuitenkin teroitti, ettei tämä tarkoittanut sitä, että Venäjän armeijan palveluksessa olevia joukkoja olisi Itä-Ukrainassa.

– Huomatkaa ero, hän totesi.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov tarkensi vielä myöhemmin, että presidentti puhui nimenomaisesti vapaaehtoistaistelijoista.

Venäjän vakituisen armeijan läsnäolosta Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa on kuitenkin runsaasti todisteita.

Itä-Ukrainassa on jäänyt kiinni useita Venäjän armeijan sotilaita. Lisäksi riippumattomat uutislähteet ovat todistaneet, että Ukrainassa on menehtynyt venäläisiä sotilaita. Verkkouutiset on kertonut tapauksista alta löytyvissä jutuissa.

Hiljattain valmistuneen kansainvälisen rikostutkinnan perusteella Itä-Ukrainan yllä heinäkuussa 2014 alas ammuttu Malaysia Airlinesin lento MH17 pudotettiin Venäjältä separatistialueelle tuodulla Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Tutkijoiden mukaan ohjusjärjestelmä vietiin takaisin Venäjälle tapauksen jälkeen.