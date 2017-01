Korkea-arvoinen loikkari kehottaa levittämään bensiiniä Pohjois-Koreaan

Pohjois-Koreasta loikannut diplomaatti Thae Yong-ho sanoo, että mitä enemmän Pohjois-Koreaan leviää tietoja eristetyn maan ulkopuolelta, sitä enemmän Pohjois-Korean eliitti ilmaisee tyytymättömyyttään maan johtaja Kim Jong-unia ja hänen hallintoaan kohtaan.

Pohjois-Korean Lontoon-apulaissuurlähettiläänä toiminut Thae Yong-ho loikkasi Etelä-Koreaan viime vuoden elokuussa. Hän piti keskiviikkona ensimmäisen lehdistötilaisuutensa ulkomaalaisille mediaedustajille. Asiasta uutisoi tässä The Guardian.

– Kun Kim Jong-un tuli ensimmäistä kertaa valtaan, toivoin, että hän tekee järkeviä päätöksiä pelastaakseen Pohjois-Korean köyhyydeltä. Pian kuitenkin vaivuin epätoivoon, kun huomasin hänen rankaisevan viranomaisia ilman järkevää syytä.

54-vuotias Thae on aiemmin sanonut, että monet diplomaatit suunnittelevat loikkausta Pohjois-Koreasta.

– Sellainen kritiikki järjestelmää kohtaan, jota aiemmin oli mahdotonta edes ajatella, on koko ajan yleisempää. Meidän täytyy levittää bensiiniä Pohjois-Koreaan ja kannustaa pohjoiskorealaiset sytyttämään se tuleen, hän sanoo.

Thae on korkea-arvoisin pohjoiskorealaisdiplomaatti, joka on koskaan loikannut toiseen maahan. Hän on kertonut julkisuudessa, että nimenomaan tyytymättömyys Kim Jong-unia kohtaan sai hänet loikkaamaan maasta.