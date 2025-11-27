Pommidrooni lensi betoniputkeen, piileskelevä sotilas sinkoutui 10 metrin päähän

Ukrainan maavoimien 425. rynnäkkörykmentti ”Skala” jatkaa hyökkäysoperaatioitaan Donetskin alueella sijaitsevassa Pokrovskin kaupungissa.

Skala-rykmentin Telegramissa jakama video (jutun alla) näyttää, kuinka ukrainalaiset pakottavat venäläissotilaan hakemaan suojaa betoniputken sisältä.

Pian tämän jälkeen räjähdedroonin kerrotaan saapuneen paikalle ja lentäneen putken sisään. Räjähdyksen sanotaan singonneen hyökkääjän kymmenen metrin päähän putkesta.

Video näyttää, kuinka venäläissotilas makaa tämän jälkeen elottomana maassa.

Venäjän joukot ovat priorisoineet Pokrovskin ja Myrnohradin valtauksen loppuun saattamista, mutta Ukrainan joukot ovat onnistuneet hidastamaan merkittävästi venäläisten etenemistä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän joukot etenivät Pokrovskiin ensimmäistä kertaa heinäkuun lopussa. Hyökkääjä on edennyt Pokrovskissa keskimäärin 0,12 kilometriä päivässä 31.7–26.11 välisenä aikana.

ISW:n mukaan Venäjän joukot eivät ole vallanneet Pokrovskia, vaikka ne ovat operoineet kaupungissa yli 118 päivää.

Skala-rykmentti lähetti aiemmin marraskuussa vahvistuksia Pokrovskiin ja teki vastahyökkäyksiä kaupungin pohjois- ja länsiosissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.