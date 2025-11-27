Nämä ovat maailman suurimmat kaupungit nyt

Indonesian pääkaupunki Jakarta on tätä nykyä maailman suurin kaupunki 41,9 miljoonalla asukkaallaan.
Seuraavana on nopeasti kasvanut Bangladeshin Dhaka, jossa asukkaita on 36,6 miljoonaa, kertoo YK:n raportti. Dhakan ennustetaan olevan maailman suurin kaupunki vuonna 2050, Al-Jazeera-kanava uutisoi.
Tokio (33,4 miljoonaa) tippui sijalle kolme edellisen YK:n laskelman kärkipaikalta, joka julkaistiin vuonna 2000.
Top 10:ssä ovat myös Intian Delhi (30,2 miljoonaa asukasta), Kiinan Shanghai (29,6) sekä Guangzhou (27,6), Filippiinien Manila (24,7), Indian Kalkutta (22,5) ja Etelä-Korean Soul (22,5).
Ainoa maa Aasian ulkopuolelta, joka on päässyt listalle on Egyptin Kairo, jossa YK laskee olevan jo 32 miljoonaa ihmistä. Vauhdilla kasvanut Kairo on syrjäyttänyt listalla muun muassa Mexico Cityn ja Brasilian São Paulon.
Niin sanottujen megakaupunkien määrä, joissa on vähintään 10 miljoonaa asukasta, on kasvanut 33:een ja niitä on nyt nelinkertaisesti verrattuna vuoteen 1975.