Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jakarta Indonesiassa vuonna 2022. / Wikimedia Commons

Nämä ovat maailman suurimmat kaupungit nyt

  • Julkaistu 27.11.2025 | 18:10
  • Päivitetty 27.11.2025 | 16:04
  • Väestökehitys
Kymmenestä väkirikkaimmasta kaupungista yhdeksän sijaitsee Aasiassa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Indonesian pääkaupunki Jakarta on tätä nykyä maailman suurin kaupunki 41,9 miljoonalla asukkaallaan.

Seuraavana on nopeasti kasvanut Bangladeshin Dhaka, jossa asukkaita on 36,6 miljoonaa, kertoo YK:n raportti. Dhakan ennustetaan olevan maailman suurin kaupunki vuonna 2050, Al-Jazeera-kanava uutisoi.

Tokio (33,4 miljoonaa) tippui sijalle kolme edellisen YK:n laskelman kärkipaikalta, joka julkaistiin vuonna 2000.

Top 10:ssä ovat myös Intian Delhi (30,2 miljoonaa asukasta), Kiinan Shanghai (29,6) sekä Guangzhou (27,6), Filippiinien Manila (24,7), Indian Kalkutta (22,5) ja Etelä-Korean Soul (22,5).

Ainoa maa Aasian ulkopuolelta, joka on päässyt listalle on Egyptin Kairo, jossa YK laskee olevan jo 32 miljoonaa ihmistä. Vauhdilla kasvanut Kairo on syrjäyttänyt listalla muun muassa Mexico Cityn ja Brasilian São Paulon.

Niin sanottujen megakaupunkien määrä, joissa on vähintään 10 miljoonaa asukasta, on kasvanut 33:een ja niitä on nyt nelinkertaisesti verrattuna vuoteen 1975.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)