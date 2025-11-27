Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainalaissotilaita Zaporizzjan alueella. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT / PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES

Venäjän sotilaat paljastavat: Menetämme kokonaisia pataljoonia verilöylyssä

Ukrainalaisten droonit ja mutainen taistelukenttä vaikeuttavat hyökkääjän etenemistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäläissotilaiden mukaan vähittäinen eteneminen Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan alueella on johtanut hyökkääjän yksiköiden verilöylyyn.

Olosuhteiden Stepnohirskin kylässä sanotaan olevan kamalat, ja kokonaisia pataljoonia on käytännössä tuhoutunut kokonaan, kertoo brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen X-tilillään.

Stepnohirskissa taistelevat venäläissotilaat kertovat Telegramin Brothers in Arms -kanavalla yksityiskohtaisesti kurjuudestaan:

– Pataljoonamme on käytännössä tuhottu. Jäljellä ovat vain komppanianpäälliköt, joukkueenjohtajat, aliupseerit ja kirjurit. Loput ovat vahvistuksia, jotka saapumisensa jälkeen käyvät harjoituskentällä ja lähtevät välittömästi rynnäköimään Stepnohirskiin.

– 10–12 miestä saapuu, 3–5 selviää – siinäpä se laskutoimitus on. Se on silkkaa verilöylyä.

Sotilaiden mukaan taisteluajoneuvojen ampujia siirretään jalkaväkitehtäviin, ja ajoneuvot jäävät jumiin mutaisella taistelukentällä.

– Puut ovat paljaita, piilopaikkoja ei ole ja droonit näkevät kaiken liikkeen. Eteenpäin meneminen on lottoamista: joko droonit huomaavat sinut, tai juutut mutaan niin pahasti, ettei evakuoiminen onnistu.

Venäjän joukot jatkoivat hyökkäysoperaatioita Länsi-Zaporižžjan alueella keskiviikkona, mutta eivät edenneet, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Huljaipolen suunnalla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)