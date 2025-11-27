Venäläissotilaiden mukaan vähittäinen eteneminen Kaakkois-Ukrainan Zaporižžjan alueella on johtanut hyökkääjän yksiköiden verilöylyyn.

Olosuhteiden Stepnohirskin kylässä sanotaan olevan kamalat, ja kokonaisia pataljoonia on käytännössä tuhoutunut kokonaan, kertoo brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen X-tilillään.

Stepnohirskissa taistelevat venäläissotilaat kertovat Telegramin Brothers in Arms -kanavalla yksityiskohtaisesti kurjuudestaan:

– Pataljoonamme on käytännössä tuhottu. Jäljellä ovat vain komppanianpäälliköt, joukkueenjohtajat, aliupseerit ja kirjurit. Loput ovat vahvistuksia, jotka saapumisensa jälkeen käyvät harjoituskentällä ja lähtevät välittömästi rynnäköimään Stepnohirskiin.

– 10–12 miestä saapuu, 3–5 selviää – siinäpä se laskutoimitus on. Se on silkkaa verilöylyä.

Sotilaiden mukaan taisteluajoneuvojen ampujia siirretään jalkaväkitehtäviin, ja ajoneuvot jäävät jumiin mutaisella taistelukentällä.

– Puut ovat paljaita, piilopaikkoja ei ole ja droonit näkevät kaiken liikkeen. Eteenpäin meneminen on lottoamista: joko droonit huomaavat sinut, tai juutut mutaan niin pahasti, ettei evakuoiminen onnistu.

Venäjän joukot jatkoivat hyökkäysoperaatioita Länsi-Zaporižžjan alueella keskiviikkona, mutta eivät edenneet, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Huljaipolen suunnalla.