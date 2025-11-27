Suomen ja Ruotsin poliisit voivat jatkossa ylittää valtiorajan

Poliisi tiedottaa, että Suomen ja Ruotsin poliisihenkilöstö harjoittelee tällä viikolla Luulajassa uusia tehtäviä varten.

Taustalla on uusi poliisiyhteistyösopimus, jota sovelletaan Lapin ja Norrbottenin rajaseudun kunnissa. Sopimus antaa poliisille oikeuden hoitaa kiireellisiä tehtäviä toistensa alueella Suomessa kuudessa ja Ruotsissa neljässä kunnassa.

Luulajan koulutukseen osallistuvat kouluttajat ja sisältövastaavat ovat Keskusrikospoliisista, Poliisiammattikorkeakoulusta, Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, Lapin poliisilaitokselta, Oulun johtokeskuksesta sekä poliisihallituksesta. Suomen ja Ruotsin poliisi vastaavat lopullisesta yhteistyöstä keskinäisesti.

Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa muun muassa se, että Ruotsin poliisi pystyy toimimaan Suomen alueella itsenäisesti. Vastavuoroisesti myös Suomen poliisipartio voi toimia sopimuksen mukaisissa tilanteissa Ruotsin puolella.

Uuden sopimuksen mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset poliisit voivat pyydettäessä ylittää valtionrajan ja ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin toisen maan alueella. Valtionrajan ylittävät poliisit voivat toimia itsenäisesti, kunnes apua pyytäneet isäntämaan poliisit saapuvat paikalle. Sen jälkeen he voivat avustaa isäntämaan poliiseja näiden johdolla.

Sopimus antaa naapurimaan poliisille lisäksi mahdollisuuden ylittää valtionrajan ja ryhtyä toimiin myös ilman toisen maan pyyntöä rajan läheisyydessä, jos kyse on kiireellisestä tehtävästä, jossa ihmisen henki, terveys tai ruumiillinen koskemattomuus on vaarassa. Jatkossa onkin siis mahdollista nähdä pohjoisen raja-alueen tuntumassa Suomen poliisipartio toiminnassa Ruotsin puolella.

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen toukokuussa 2024. Soveltaminen alkaa kun henkilöstö on koulutettu.