Pohjois-Korea pakottaa teinityttöjä kauneuskisaan, palkintona paikka Kim Jong-unin viihdyttäjänä

Pohjoiskorealaiset kykyjenetsijät kiertävät maan kouluissa etsimässä kauniita tyttöjä kauneuskilpailuihin. The Daily Star kertoo, että nuorimmillaan 13-vuotiaita tyttöjä etsitään tanssijoiksi ja laulajiksi, mutta todellisuus on toinen.

Jang Jin-sung oli Pohjois-Korean hovirunoilija ennen kuin hän loikkasi maasta ystävänsä kanssa vuonna 2004. Tuo ystävä, Hwang Young-min, toimi ennen loikkausta säveltäjänä, joka opetti kykyjenetsijöiden löytämiä tyttöjä. Young-min kertoi ystävälleen Jin-Sungille ennen itsemurhaansa, miten oli todistanut Kim Jong-ilin elämää "likaisimmillaan".

Jang Jin-sung kertoo, että kykyjenetsijät hakevat kouluista tyttöjä, joita koulutetaan vuosien ajan. Tytöille järjestetään kauneuskilpailu. Parhaat tytöt valitaan Kim Jong-unin viihdykkeeksi. Prosessissa muun muassa tarkistetaan, ovatko tytöt vielä neitsyitä.

Totuus kykyjenetsijöiden toiminnasta on levinnyt Pohjois-Koreassa. Aiemmin vanhemmat laittoivat tyttäriään mielellään kykyjenetsijöiden mukaan. Erityisesti yläluokissa, joissa tytöt ovat paremmin ravittuja ja näin ollen tulevat helpommin valituiksi, vanhemmat eivät enää halua tytärtensä tulevan valituiksi. Vanhemmat muun muassa valehtelevat tyttärillään olevan sairauksia, jotta heitä ei otettaisi mukaan.

Tapa kerätä nuoria tyttöjä viihdykkeeksi on periytynyt Kim Jong-ililtä hänen pojalleen Kim Jong-unille. Puhuminen hallitsijan tyttöryhmästä ja kykyjenetsijöiden toiminnasta on kuitenkin tehty Pohjois-Koreassa laittomaksi. Juoruilijoita on lähetetty muun muassa Pohjois-Korean keskitysleireille.

Jang Jin-sungin mukaan osa valituista tytöistä ja heidän vanhemmistaan on tyytyväisiä, koska valittujen tyttöjen perheistä pidetään Pohjois-Koreassa hyvää huolta.