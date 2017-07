Paavin mukaan on neljäskin tie pyhimykseksi: Oman hengen antaminen toisten puolesta

Paavi Franciscus on tunnustanut neljännen tavan, jolla ihminen voi nousta pyhimykseksi. Tie on nyt avoinna heille, jotka vapaaehtoisesti antavat oman henkensä tilanteessa, jonka he tietävät johtavan heidän varmaan kuolemaansa.

Paavi linjasi asiasta eilisessä apostolisessa kirjeessään, josta kertoo muun muassa America Magazine.

Ennen tätä katolinen kirkko oli tunnustanut vain kolme tapaa tulla pyhimykseksi: marttyyriuden, Kristuksen opetusten seuraamisen poikkeuksellisella tavalla sekä pyhimyksellisen ja hartaan maineen.

Uudelle latinankielistä oblatio vitae -nimeä kantavalle keinolle on asetettu viisi kriteeriä, jotka pyhimykseksi tunnustettavan tulee täyttää. Oma henki täytyy ensinnäkin uhrata vapaaehtoisesti sekä sankarillisesti hyväksyä varma ja lähitulevaisuudessa koittava kuolema. Lisäksi oman hengen uhraamisella ja kuolemalla täytyy olla läheinen yhteys.

Kuolemaa ennen täytyy harjoittaa kristillisiä hyveitä. Lisäksi henkilöllä täytyy olla ainakin tämän kuoleman jälkeen pyhimyksen maine ja hänen kuolemansa täytyy johtaa ihmetekoon.