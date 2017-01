Britannian pääministeri: Aion olla suorasanainen Donald Trumpille

Britannian pääministeri Theresa May aikoo puolustaa Donald Trumpille yhtenäisen Euroopan merkitystä, kertoo Financial Times.

May tapaa ensimmäisenä valtiojohtajana Trumpin hänen virkaanastujaistensa jälkeen. Mayn on määrä tavata Trump ensi perjantaina.

May korosti Financial Timesille, että hän aikoo käydä "erittäin suorat" keskustelut Trumpin kanssa. Trump on ollut epäileväinen EU:n suhteen, Brexitiä hän on suorastaan kiitellyt.

Mayn sanotaan alleviivaan tapaamisessa Trumpille, ettei hänen kannata aliarvioida Euroopan yhtenäisyyttä. Mayn mukaan vahva EU on tärkeä kumppani USA:lle sekä talous- että turvallisuuspolitiikassa.

May aikoo myös korostaa Trumpille, ettei Britannian ero EU:sta merkitse sitä, että maa toivoisi EU:n edelleen hajoavan.