Marine Le Pen kyselyn suosituin Ranskan tulevaksi presidentiksi

Kansallinen rintama -puolueen johtaja Marine Le Pen on tuoreimman gallupin mukaan suosituin ehdokas Ranskan tulevaksi presidentiksi. Le Pen saa kannatusmittauksessa Independentin mukaan 29 prosentin kannatuksen.

Johto seuraavana olevaan Nicolas Sarkozyyn on 8 prosenttiyksikköä ja kolmantena olevaan Jean-Luc Mélenchoniin 15 prosenttiyksikköä.

Galluptulosten epäillään lisäävän huolta siitä, että kansallismielisen Le Penin menestys osoittaisi jatkoa globaalin populismin nousulle, jonka seurauksena pidetään Iso-Britannian Brexit-äänestyksen lopputulosta ja Donald Trumpin vaalivoittoa Yhdysvalloissa.

Ranskalainen filosofi Bernard-Henri Levy on varoittanut, että ihmisiltä näyttää kadonneen kiinnostus siitä, puhuvatko poliitikot totta vai eivät.

‒ Jos Trump on mahdollinen, kaikki on mahdollista, Levy sanoi The Telegraphille.

‒ Le Penin suhteen on epätodennäköistä, että hän voittaisi, mutta se on mahdollista. Se johtuu siitä, että ihmisiä kiinnostaa politiikan sijaan persoonallisuus, Levy sanoo.

Ranskan maltillinen oikeisto valitsee presidenttiehdokkaansa sunnuntaina. Ehdolla ovat entisen presidentti Sarkozyn lisäksi entiset pääministerit Francois Fillon ja Alain Juppé.

Marine Le Pen on isänsä Jean-Marie Le Penin jälkeen johtanut Kansallinen rintama -puoluetta vuodesta 2011. Hän oli ehdolla Ranskan presidentiksi vuonna 2012, jolloin hän tuli ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi 17,9 prosentin kannatuksella.