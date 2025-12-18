Venäjän laivaston toiminta Suomenlahdella kiihtyy – varjolaivoille ilmestyi aseistettuja miehiä

Itämerellä liikkuvilla niin kutsutuilla varjolaivoilla on havaittu Ruotsin laivaston mukaan aseistettuja univormupukuisia miehiä.
Luotsit ovat kertoneet vastaavista havainnoista jo aiemmin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa. Asepukuisten henkilöiden on sanottu olleen venäläisiä.
Moskova on uhannut suojata sen öljyliikennettä ohi pakotteiden hoitavaa laivaliikennettä sen jälkeen, kun Nato aloitti Itämeren liikenteen tehovalvonnan. Naton operaatio käynnistettiin vedenalaisen infrastruktuurin suojaamiseksi.
Ruotsin laivaston operaatiopäällikkö Marko Petkovic vahvistaa SVT:lle, että käynnissä on venäläinen sotilasoperaatio. Venäjän sotalaivojen kerrotaan vartioivan tiettyjä alueita Itämerellä. Suomenlahti mainitaan erikseen. Kyse on nimenomaisesti varjolaivojen suojelusta.
– Tästä ei tarvitse olla huolissaan, mutta haluamme kertoa julki, mitä merellä tapahtuu, Petkovic sanoo.
Ruotsin laivaston mukaan varjolaivoilla liikkuvat aseistetut miehet ovat ”yksityisten turvallisuusalan yritysten” palveluksessa.
SVT:n sotilaslähteet kertovat, että kyse on ”melko jatkuvasta” Venäjän alusten läsnäolosta tärkeiden laivareittien varrella.