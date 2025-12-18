Liikenteessä poikkeuksellinen vuosi – autojen määrä väheni

Liikennekäytössä olevien autojen määrä on vähentymässä Suomessa tänä vuonna. Vuoden 2010 jälkeen tästä on tulossa toinen vuosi, kun näin tapahtuu. Muina vuosina autojen määrä liikenteessä on kasvanut.

Edellisen kerran autojen lukumäärä väheni vuonna 2022. Sitä edellinen oli vuosi 2009. Lokakuun alussa liikenteessä oli 3217562 autoa. Se oli 89063 autoa vähemmän kuin vuosi aiemmin.

– Viime vuosina on ollut tavanomaista, että liikenteessä olevien autojen määrä on vähentynyt loka–joulukuussa noin kolme prosenttia. Nyt automäärä oli jo lokakuussa huomattavasti jäljessä viime vuotta. Ennuste on selkeä, EasyParkin Suomen maajohtaja Sanna Tiilikainen kertoo.

Tämän vuoden alussa liikenteessä oli 19581 autoa enemmän kuin viime vuoden alussa.

Edellisten 15 vuoden aikana Suomeen liikennekäyttöön rekisteröityjen autojen määrä on kasvanut yhteensä 368645 ajoneuvolla. Keskimäärin autoja tuli teille lisää 24576 per vuosi. 15 vuodenaikana vuosi 2022 oli ainoa, jolloin automäärä väheni edellisvuodesta.

– Nyt käänne on poikkeuksellinen ja kielii kulttuurimuutoksesta. Syitä autojen vähentymiseen ovat ainakin yleinen taloustilanne, etenevä kaupungistuminen, ympäristötietoisuuden yleistyminen ja sähköpyörätrendi, Tiilikainen toteaa tiedotteessa.

Myös nuorilla aikuisilla olevien ajokorttien määrä vähenee Suomessa. Se on vähentynyt vuosittain vuodesta 2014 alkaen.

Autojen määrä pomppasi Suomessa koronakriisin aikana. Sen poikkeavan hypähdyksen tasoittumista oli autokannan pienentyminen vuonna 2022. Tämän vuoden käänne tuskin merkittävästi johtuu enää samasta vaikutuksesta.

– Käänne povaa kaupungeille uusia mahdollisuuksia hyödyntää katutilaa monipuolisemmin kuin autojen säilyttämiseen. Yhteinen tila voi tehdä kaupungeista eläväisempiä. Voidaan lisätä ajanviettopaikkoja, terasseja, taidetta ja palveluja, Tiilikainen kommentoi.

Autokannan pienentyminen kiihdyttää sähköautojen merkityksen kasvua entisestään. Se johtuu siitä, että samaan aikaan sähköautojen määrä kasvaa. Jo tammi–marraskuun aikana tänä vuonna ladattavien sähköautojen määrä Suomessa kasvoi noin 22 prosenttia. Joulukuun alussa maassa oli 347409 ladattavaa sähköautoa.

– Yli joka kymmenes auto Suomen liikenteessä on ladattava sähköauto. Ja osuus nousee tällä hetkellä noin 22 prosentin vuosivauhdilla.

Täyssähköautojen osuus Suomen autokannasta oli joulukuun alussa noin 5 prosenttia. Tilastot ovat Tilastokeskukselta sekä Autoalan Tiedotuskeskukselta.