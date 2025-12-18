Aura Salla: Kiina on vakava turvallisuusriski raaka-aineissa

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok./EPP) vaatii kaivoslupien nopeuttamista Suomessa.

Hänen mukaansa Euroopan riippuvuus Kiinasta kriittisten raaka-aineiden tuotannossa ja niiden jalostuksessa on vakava riski.

Kiinalla on mahdollisuus käyttää raaka-aineita poliittisena ja taloudellisena painostuskeinona. Tämä uhkaa Sallan mukaan Euroopan kokonaisturvallisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinsietokykyä sekä teollisuuden kilpailukykyä.

– Kiinan valta-asema ei ole vain taloudellinen kysymys, vaan suora turvallisuusriski. Kiina voi halutessaan estää kriittisten raaka-aineiden tai maassa jalostettujen tuotteiden toimitukset Eurooppaan. Tämä koskisi välittömästi myös eurooppalaista puolustusteollisuutta, Aura Salla toteaa tiedotteessa.

Euroopan unioni on tunnistanut 34 kriittistä raaka-ainetta, joista 17 on määritelty strategisiksi. Näitä tarvitaan teollisessa tuotannossa niin puhtaassa siirtymässä kuin puolustusteollisuudessa. Ilman varmaa saatavuutta, Eurooppa on haavoittuva geopoliittiselle kiristykselle.

Aura Salla huomauttaa, että Suomen kallioperä on poikkeuksellisen rikas kriittisistä mineraaleista. Litiumia ja kobolttia esiintyy muun muassa Kaustisella ja Sakatin alueella Sodankylässä. Euroopassa kobolttia tuotetaan ainoastaan Suomessa: Terrafame Sotkamossa, Boliden Kevitsa Sodankylässä sekä tulevina vuosina mahdollisesti myös FinnCobalt Outokummussa.

– Meidän on varmistettava Euroopan omavaraisuus kriittisten raaka-aineiden osalta. Suomella on kaikki edellytykset toimia Euroopan kaivosteollisuuden kärkimaana. Hallinnolliset pullonkaulat kuitenkin uhkaavat kaivosteollisuuden kriittisten investointien toteutumista Suomessa. Meidän on nopeutettava merkittävästi luvitus- ja valitusprosessien käsittelyä. Tämä vaatii luvituksen keventämistä ja resursointia erityisesti hallinto-oikeuden eri asteille valitusten käsittelyjen nopeuttamiseen, Salla sanoo.

Kaivosala ei ole häviämässä mihinkään, ja mineraaleja kaivetaan jatkossakin. Kiinassa tapahtuvan kaivostoiminnan ympäristö- ja työsuojelustandardeja on mahdotonta valvoa Euroopasta käsin.

Kiina myy esimerkiksi indonesialaista nikkeliä, joka on valmistettu fossiilisilla polttoaineilla. Aura Sallan mukaan tämä ei ole kestävää tai vastuullista. Suomessa taas kaivosyhtiöt arvioivat vastuullisuuttaan vastuullisuusjärjestelmän kautta.

Lisäksi Euroopassa valvotaan kaivostoimintaa, ihmisoikeustilanne on huomattavasti parempi kuin Kiinassa ja suurin osa jäsenmaista vaalii oikeusvaltioperiaatetta.

– Kriittisiä mineraaleja tarvitaan väistämättä. Ne on järkevintä tuottaa ja jalostaa Euroopassa Kiinan sijaan. Suomella on tässä keskeinen rooli. Suomi ja Eurooppa tekisivät palveluksen maanosamme kokonaisturvallisuudelle ja kilpailukyvylle vahvistamalla kaivosteollisuutta Suomessa. Samalla kaivosala on merkittävä työllistäjä ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä sekä taloutta, mitä tässä ajassa kipeästi tarvitaan, Salla sanoo.

Euroopan komission hiljattain julkaisema kriittisten raaka-aineiden huoltovarmuusohjelma vahvistaa Suomen asemaa osana unionin tavoitetta irtautua liiallisesta raaka-aine­riippuvuudesta kolmansista maista, kuten Kiinasta.

Ohjelma nopeuttaa strategisesti tärkeiden raaka-ainehankkeiden lupaprosesseja, vähentää Euroopan haavoittuvuutta ja suojaa teollisuutta raaka-aineiden voimakkailta hintavaihteluilta. Komissio sitoutuu rahoittamaan keskeisiä hankkeita ja purkamaan sääntelyn esteitä koko EU:ssa.

– Suomelle tämä on selkeä viesti. Kansallisten lupaprosessien on oltava linjassa EU:n tavoitteiden kanssa, jotta Suomi voi hyödyntää vahvuutensa, houkutella investointeja ja toimia keskeisenä tukipilarina Euroopalle, Salla sanoo.