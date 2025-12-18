Pitkän linjan yritysjohtaja: Suomen tapahtumat eivät ole Aasian kärkiuutinen

Pitkään Singaporessa asunut yritysjohtaja Thomas Zilliacus ottaa Facebook-julkaisussaan kantaa viimeaikaiseen kohuun, jossa perussuomalaisten kansanedustajien julkaisujen sanottiin loukanneen laajasti aasialaisia.

– Koska asiaa kuitenkin kommentoivat niin monet toimittajat ja henkilöt jotka eivät koskaan ole edes Aasiassa käyneet, ja koska lähtökohdat ovat tyystin unohtuneet, on minun pakko jotain sanoa, Zilliacus toteaa.

Hän huomauttaa asuneensa Aasiassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1986 eli 39 vuotta. Hänen yrityksillään on tai on ollut toimistoja yli kymmenessä Aasian maassa.

– Yritykseni palkkalistoilla on tai on ollut yli 1 000 aasialaista. Olen ollut 27 vuotta naimisissa aasialaisen naisen kanssa. Tätä taustaa vasten koen, että minulla on jonkinlainen osaaminen ja ymmärrys aasialaisten tapaan ajatella ja reagoida, Thomas Zilliacus toteaa.

Zilliacuksen mukaan on erittäin hyvä, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on pyytänyt anteeksi aiheen saatua nykyiset mittasuhteet.

– Aasialainen kulttuuri, varsinkin japanilainen, arvostaa vastuun kantamista ja julkista anteeksipyyntöä, yritysjohtaja sanoo.

Hänen mukaansa on silti syytä kysyä, miksi nuoren ihmisen harmiton somejulkaisu sai niin suuret mittasuhteet. On myös kyseenalaista, seurataanko Aasiassa Suomen tapahtumia siinä mittakaavassa kuin Suomessa ilmeisesti uskotaan.

– Vastaus toiseen kysymykseen on ei. Vaikka jonkun Aasiassa olevan suomalaisen kirjeenvaihtajan aasialaiset ystävät kysyttäessä voivat antaa mielipiteitä, ja vaikka asiaa somessa Aasiassa on kommentoitu, eivät Suomen tapahtumat todellakaan ole uutinen numero yksi Aasiassa, Zilliacus toteaa.

Kohu sai niin paljon julkisuutta Aasiassa, koska suomalainen media nosti sen kotimaassa ykkösuutiseksi. Hänen mukaansa se tapahtui ennen kaikkea sisäpoliittisista syistä.

– Kun jotkut kansanedustajat julkaisivat tyhmiä ja harkitsemattomia kuvia somessa, oli sen taustalla kannanotto nuoren suomalaisen missin puolesta, ei rasistinen kannanotto aasialaisia vastaan. Siksi se kuitenkin julkisuudessa profiloitui, ja nopeasti todellinen tausta unohtui, Thomas Zilliacus sanoo.

– Eilisessä A-studiossa SDP:n Tytti Tuppurainen oli niin innostunut uudesta sisäpoliittisesta lyömäaseesta, että tuskin sai sanat suustaan.

Pitkän linjan yrittäjän mukaan aihe tulee unohtumaan nopeasti Aasiassa, elleivät suomalainen media ja oppositiopoliitikot jatka sen esille nostamista.

– Olisi Suomen ja suomalaisten edun mukaista, että näin tapahtuisi. Sisäpolitiikassa löytyy varmasti muita lyömäaseita, jotka eivät vahingoita Suomen julkikuvaa, Zilliacus sanoo.