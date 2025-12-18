Hurjat luvut Ukrainasta: Syväiskuista lähes 20 miljardin euron vahingot Venäjälle

Ukrainan joukot tehostavat syväiskujaan Venäjän alueelle. Venäjän suorat ja epäsuorat tappiot vuoden alusta ovat 18 miljardia euroa, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.
Asiasta uutisoi Euromaidanpress.
Ukrainan puolustusministeri Denys Shmyhalin mukaan Ukraina voi saada jopa 38 miljardia euroa puolustusapua vuonna 2025, jos kaikki liittolaisten sitoumukset täytetään. Kyseessä olisi tähän mennessä korkein luku sodan aikana.
Syrskyi osallistui Ukrainan materiaalitukea koordinoiva Ramstein-ryhmän kokoukseen. Hän kertoi Ukrainan liittolaisille tämänhetkisestä etulinjan tilanteesta ja korosti jatkuvan ulkoisen tuen kriittistä merkitystä.
Syrskyi kehotti liittolaisia lisäämään sotilaallista apua ensisijaisesti ilma- ja ohjuspuolustuksen sekä pitkän kantaman iskukyvyn aloilla. Hänen mukaansa nämä kyvyt vahvistavat Ukrainan asemaa sekä taistelukentällä että diplomaattisella areenalla.
Syrskyi kiitti kumppaneita heidän solidaarisuudestaan, johdonmukaisuudestaan ja yhteisistä ponnisteluistaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.