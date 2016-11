Marion Maréchal-Le Pen sanoo italialaislehti Corriere della Seran haastattelussa, että siirtolaisvirta Eurooppaan on Euroopan oma syy.

– Eurooppa on rohkaissut maahanmuuttoa ja aiheuttanut Libyan epävakauden kaatamalla Muammar Gaddafin. Eurooppa menee (Välimerellä) etsimään siirtolaislaivoja, usein ihmissalakuljettajien ilmoituksesta ja organisoi niiden tuomisen meidän rannoillemme. Meidän pitäisi sitä vastoin tehdä niin kuin Australia, joka vie siirtolaislaivat niiden lähtömaihin, eikä kukaan huku. Eurooppa kiihdyttää laitonta maahanmuuttoa, jonka seurauksena satoja ihmisiä kuolee. Todellinen humaani lähestymistapa on Australian tapa toimia, Le Pen sanoo.

Hänen mukaansa maahanmuuttajat eivät voi olla rikkaus Euroopalle.

– Maahanmuuttajat eivät voi olla rikkaus Euroopalle. Tänään Ranskassa on alueita, joilla ei ole enää ranskalaista kulttuuria eikä lakia. Ranskassa on sata Molembeekiä (Brysselin lähiötä, missä muun muassa Zaventemin lentokentän terrori-iskun tekijät majailivat). Ranskassa on miljoonia muslimeja, jotka haluavat sharia-lain voimaan. Olemme Euroopan maa, jossa syntyy eniten jihadisteja ja islamin salafiittisuuntaus on hallitsevana, Maréchal-Le Pen sanoo.

