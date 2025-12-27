HS: Kaksi lentokonetta lumipenkassa Kittilässä

Kaksi lentokonetta on tänään ajautunut lumipenkkaan Kittilän lentokentällä. Helsingin Sanomien mukaan voimakas sivutuuli ajoi ensin matkustajakoneen ja myöhemmin pienkoneen kinokseen.

Ensimmäisenä penkkaan ajautui Genevestä saapunut Swiss-lentoyhtiön matkustajakone.

– Koneella on ollut erittäin hiljainen vauhti tässä vaiheessa. Mitään henkilövahinkoja tai vaurioita koneeseen ei ole tämänhetkisen mukaan tullut, kertoo Pia Fast Finavian viestinnästä HS:lle.

Matkustajakoneessa oli noin 150 matkustajaa ja pienkoneessa alle kymmenen matkustajaa. Niin ikään pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut koneiden luisuessa tuulessa.

Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemilla on lauantaina ollut erittäin haastavat sääolosuhteet. Kittilässä tuulee ja sataa lunta voimakkaasti. Näkyvyys on autoillessa noin metrin eteenpäin. Lentoasemalla mitattiin kello neljän aikaan keskituuleksi noin 15 metriä sekunnissa.