Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi pyörähtää käyntiin. Kuvassa Helsingin pörssi., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

TE: Tämä merkki kertoo talouden käänteestä

  • Julkaistu 27.12.2025 | 17:30
  • Päivitetty 27.12.2025 | 16:17
  • Pörssi, Talous
Kotimainen kulutus on avainasemassa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen talouden kasvua on kaivattu ja uumoiltu pitkään. Talouselämän haastattelema yksityissijottaja Aaron Kaartinen kertoo miten kasvun kannalta keskeistä kotimaisen kulutuksen nousua voi ennakoida.

Kaartinen nostaa esiin kolme keskeistä tekijää, jotka voivat ennakoida kulutuskysynnän suuntaa. Ensimmäinen näistä on asuntomarkkinoiden kehitys. Asuntojen hintojen nousu tukee kuluttajien luottamusta, sillä merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta on sidottu omistusasumiseen. Hintakehityksen ohella erityistä huomiota kannattaa kiinnittää asuntokauppojen määriin.

– Lisäksi asuntokauppojen määrän kasvu lisää harkinnanvaraista kulutusta, jota tapahtuu merkittävästi usein asuntojen vaihtojen yhteydessä, sijoittaja lisää.

Toinen seurattava kokonaisuus löytyy kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Kaartisen mukaan kuluttajien luottamus omaan talouteen 12 kuukauden päästä osoittaa positiivisia merkkejä.

– Tämä komponentti on vahvistunut melko tasaisesti, joten pohja kulutuksen vahvistumiselle on olemassa. Kannattaa kuitenkin seurata, että kuluttajien oma talous jatkaa vahvistumistaan.

Kolmantena tekijänä Kaartinen korostaa kuluttajien näkemystä koko Suomen taloudesta. Vasta yleisen taloususkon vahvistuminen mahdollistaa laajemman suhdannekäänteen. Marraskuussa vain noin viidennes kuluttajista uskoi taloustilanteen paranevan vuoden sisällä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)