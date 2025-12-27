TE: Tämä merkki kertoo talouden käänteestä

Suomen talouden kasvua on kaivattu ja uumoiltu pitkään. Talouselämän haastattelema yksityissijottaja Aaron Kaartinen kertoo miten kasvun kannalta keskeistä kotimaisen kulutuksen nousua voi ennakoida.
Kaartinen nostaa esiin kolme keskeistä tekijää, jotka voivat ennakoida kulutuskysynnän suuntaa. Ensimmäinen näistä on asuntomarkkinoiden kehitys. Asuntojen hintojen nousu tukee kuluttajien luottamusta, sillä merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta on sidottu omistusasumiseen. Hintakehityksen ohella erityistä huomiota kannattaa kiinnittää asuntokauppojen määriin.
– Lisäksi asuntokauppojen määrän kasvu lisää harkinnanvaraista kulutusta, jota tapahtuu merkittävästi usein asuntojen vaihtojen yhteydessä, sijoittaja lisää.
Toinen seurattava kokonaisuus löytyy kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Kaartisen mukaan kuluttajien luottamus omaan talouteen 12 kuukauden päästä osoittaa positiivisia merkkejä.
– Tämä komponentti on vahvistunut melko tasaisesti, joten pohja kulutuksen vahvistumiselle on olemassa. Kannattaa kuitenkin seurata, että kuluttajien oma talous jatkaa vahvistumistaan.
Kolmantena tekijänä Kaartinen korostaa kuluttajien näkemystä koko Suomen taloudesta. Vasta yleisen taloususkon vahvistuminen mahdollistaa laajemman suhdannekäänteen. Marraskuussa vain noin viidennes kuluttajista uskoi taloustilanteen paranevan vuoden sisällä.