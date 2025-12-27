KL: Näin puolustusvoimissa torjutaan drooneja

Massamainen droonien käyttö sodassa tarkoittaa, että myös puolustajalla täytyy olla kyky massamaiseen torjuntaan. Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mano-Mikael Nokelainen avaa Kauppalehden haastattelussa miten ja minkälaisella kalustolla Suomen puolustusvoimat drooneja torjuu.
– Olemme seuranneet lennokkien tuloa jo 20 vuoden ajan, eversti Nokelainen painottaa KL:lle.
Juuri massamaisuus on kuitenkin tullut jokseenkin yllätyksenä.
– Vielä kaksi vuotta sitten emme voineet kuvitellakaan, että näkisimme yhdessä iskussa 800 lennokkia.
Nokelainen kertoo Suomen ilmatorjuntakyvyn olevan varsin hyvä, mutta aivan tällaiseen uhkaan sitä ei ole rakennettu. Massamainen droonitorjunta vaatii hänen mukaansa myös massamaista kalustoa.
Puolustusvoimat onkin hankkinut tähän tehtävään laajasti erilaista kalustoa. Pienten droonien elektronista torjuntaa varten Maavoimat on hankkinut liettualaisen NT Servicen Sky Wiper Omni Max -kalustoa.
Omni Max on häirintälähetin, jolla kyetään häiritsemään droonikaluston yleisimpiä ohjaus-, video- ja paikannustaajuuksia. Laite muodostaa ympärilleen satojen metrien kokoisen häirintäkuplan.
Laite toimii 50 watin teholla yleisimmillä ohjaustaajuuksilla. Tarvittaessa osa taajuuskaistoista voidaan valita pois tai kohdentaa häirintä halutulle kaistalle.
Havaintolaitteena käytetään suomalaisen Sensofusionin Airfence 7:ää. Se etsii signaaleja suunnattavalla antennilla, joka kykenee hakemaan signaalin taajuuden ja suunnan sekä arvioimaan etäisyyden. Se voi myös lukea telemetriatietoja, joiden avulla voidaan paikallistaa itse drooni sekä sen lennättäjä.
Suomalaisen sotilaan rynnäkkökivääri voidaan varustaa israelilaisen Smartshooterin Smash 3000 -älytähtäimellä. Se käyttää muun muassa kuvankäsittelyn ja koneoppimisen tekniikoita droonimaalien osoittamiseen.
Myös perinteiset helikopterit kykenevät torjumaan drooneja. Esimerkiksi Maavoimien NHIndustries NH90 -helikopterit kykenevät pudottamaan lennokkeja 7,62 millimetrin Dillon Aero M-134D-H Minigun -ovikonekiväärillä.
Eversti Nokelaisen mukaan myös suuremman kokoluokan lennokkien torjuntaa kehitetään parhaillaan.
– Niitä kyetään jo ilmatorjunnalla havaitsemaan ja torjumaan, mutta massamaisesti tarvitaan erilaisia suorituskykyjä ja kustannustehokkaita järjestelmiä.