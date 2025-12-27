Elina Valtonen: Venäjä vastaa diplomatiaan raakalaismaisilla iskuilla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsee Venäjän tämänpäiväiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Hänen mukaansa Venäjä vastaa diplomaattisiin pyrkimyksiin raakalaismaisilla iskuilla.

– Venäjän massiiviset iskut ovat osuneet Kiovan asuinalueille ja kriittiseen infrastruktuuriin samaan aikaan, kun Ukrainan ja Yhdysvaltojen johtajat valmistautuvat tapaamaan edistääkseen rauhaa, ulkoministeri kirjoittaa englanniksi viestipalvelu X:ssä.

Hän muistuttaa, että iskut ovat aiheuttaneet kymmeniä kuolonuhreja ja että laajat sähkökatkot ovat jättäneet suuria osia kaupungista ilman lämmitystä keskellä sydäntalvea.

– Venäjän vastaus diplomaattisiin pyrkimyksiin on pysynyt samana: armottomia drooni- ja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin.

– Tämä raakuus on tuomittava yksiselitteisesti, eikä kansainvälinen yhteisö saa kääntää katsettaan pois, Valtonen painottaa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin Kiovaan kohdistuneesta ohjus- ja drooni-iskusta, joka sai Puolan hävittäjät nousemaan ilmaan.