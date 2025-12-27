Elina Valtonen: Venäjä vastaa diplomatiaan raakalaismaisilla iskuilla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsee Venäjän tämänpäiväiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Hänen mukaansa Venäjä vastaa diplomaattisiin pyrkimyksiin raakalaismaisilla iskuilla.
– Venäjän massiiviset iskut ovat osuneet Kiovan asuinalueille ja kriittiseen infrastruktuuriin samaan aikaan, kun Ukrainan ja Yhdysvaltojen johtajat valmistautuvat tapaamaan edistääkseen rauhaa, ulkoministeri kirjoittaa englanniksi viestipalvelu X:ssä.
Hän muistuttaa, että iskut ovat aiheuttaneet kymmeniä kuolonuhreja ja että laajat sähkökatkot ovat jättäneet suuria osia kaupungista ilman lämmitystä keskellä sydäntalvea.
– Venäjän vastaus diplomaattisiin pyrkimyksiin on pysynyt samana: armottomia drooni- ja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin.
– Tämä raakuus on tuomittava yksiselitteisesti, eikä kansainvälinen yhteisö saa kääntää katsettaan pois, Valtonen painottaa.
Verkkouutiset kertoi aiemmin Kiovaan kohdistuneesta ohjus- ja drooni-iskusta, joka sai Puolan hävittäjät nousemaan ilmaan.
Massive Russian strikes have hit Kyiv’s residential areas and critical infrastructure just as Ukrainian and U.S. leaders prepare to meet to advance peace.
Dozens of victims have been reported, with widespread power outages and large parts of the capital left without heating in…
— Elina Valtonen (@elinavaltonen) December 27, 2025