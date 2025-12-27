Verkkouutiset

Ukrainalaiset pelastajat tarkastelevat Venäjän iskujen jälkiä Kiovassa 27. joulukuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / SERHII OKUNEV

Elina Valtonen: Venäjä vastaa diplomatiaan raakalaismaisilla iskuilla

  • Julkaistu 27.12.2025 | 19:10
  • Päivitetty 27.12.2025 | 19:10
  • Sota Ukrainassa
Ulkoministeri tuomitsee hyökkääjän iskut Kiovaan.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsee Venäjän tämänpäiväiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Hänen mukaansa Venäjä vastaa diplomaattisiin pyrkimyksiin raakalaismaisilla iskuilla.

– Venäjän massiiviset iskut ovat osuneet Kiovan asuinalueille ja kriittiseen infrastruktuuriin samaan aikaan, kun Ukrainan ja Yhdysvaltojen johtajat valmistautuvat tapaamaan edistääkseen rauhaa, ulkoministeri kirjoittaa englanniksi viestipalvelu X:ssä.

Hän muistuttaa, että iskut ovat aiheuttaneet kymmeniä kuolonuhreja ja että laajat sähkökatkot ovat jättäneet suuria osia kaupungista ilman lämmitystä keskellä sydäntalvea.

– Venäjän vastaus diplomaattisiin pyrkimyksiin on pysynyt samana: armottomia drooni- ja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin.

– Tämä raakuus on tuomittava yksiselitteisesti, eikä kansainvälinen yhteisö saa kääntää katsettaan pois, Valtonen painottaa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin Kiovaan kohdistuneesta ohjus- ja drooni-iskusta, joka sai Puolan hävittäjät nousemaan ilmaan.

Uusimmat
