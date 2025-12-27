Lähes kaikki tuhottiin – risteilyohjuksia vastaan on uusi ase

Ukrainan ilmatorjunta on onnistunut ampumaan alas jopa 34 Venäjän laukaisemasta 35:stä risteilyohjuksesta, jotka laukaistiin Ukrainan kaupunkeja kohti 22.–23. joulukuuta. Ukrainan ilmavoimien viestintäjohtajan, eversti Juri Ihnatin mukaan torjuntojen selkärankana toimivat eurooppalaisista varastoista saadut F-16-hävittäjät.

Lähes 97 prosentin torjuntaprosentti merkitsee dramaattista parannusta aiempaan. Ukrainalainen Euromaidan Press kertoo uuden Sniper-järjestelmä olleen keskeisessä asemassa korkean torjuntaprosentin saavuttamisessa. Noin kaksi miljoonaa dollaria maksavat järjestelmät sisältävät päivä- ja infrapunakameroita sekä lasermaalaimen.

Koska järjestelmä on passiivinen, se ei paljasta hävittäjän sijaintia. Lentäjä voi havaita risteilyohjuksia ja drooneja ilman tutkaa ja ohjata niihin laserohjattuja ohjuksia. Ukraina on tähän mennessä saanut noin 50 F-16-konetta länsimaiden konsortiolta ja koneita käytetään intensiivisesti sekä ilma- että maamaalien torjunnassa.

Sniper-järjestelmä toimii erityisen hyvin halpojen AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) -laserohjattujen rakettien kanssa. Yksi APKWS-raketti maksaa vain noin 35 000 dollaria. Venäjän laajasti käyttämät iranilaiset Shahed-droonit maksavat 50 000 dollaria. Vertailun vuoksi tavanomaiset ilmasta-ilmaaan -ohjukset maksavat noin 500 000 dollaria.

Sniper-järjestelmän myötä Ukrainan F-16-koneet saavat myös uuden kyvyn käyttää liikkuviin maaleihin soveltuvia aseita, mikä voi näkyä rintamalla lähitulevaisuudessa entistä kovempana iskukykynä. Euromaidan Press uumoilee, että Iso-Britannian Ukrainalle lupaamat Paveway IV -täsmäpommit voisivat soveltua tähän tarkoitukseen erinomaisesti.