Shakkilegenda Garri Kasparov: Trump on Putinin juoksupoika, toistelee Venäjän propagandaa

Venäjällä poliittista oppositiota edustavan Garri Kasparovin mukaan republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin ennennäkemätön ilmoitus siitä, ettei hän välttämättä hyväksy vaalitulosta ja että Trump kieltäytyi ehdottomasti syyttämästä Venäjää hakkeroinnista Yhdysvaltojen tietojärjestelmiin liittyvät toisiinsa.

– (Venäjän presidentin Vladimir) Putinin propagandan ja kyberhyökkäysten tavoitteena on häpäistä amerikkalainen demokratia, jotta amerikkalaiset pelkäisivät ja vihaisivat toisiaan eivätkä luottaisi järjestelmään, joka tekee Yhdysvalloista niin mahtavan voiman maailmassa, Kasparov kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Hänen mukaansa tämä palvelee Putinia myös kotimaassa, missä venäläiset uutiset, joita kaikkia valtio valvoo, ovat täynnä ilmoituksia, että Yhdysvaltojen presidentinvaaleja on peukaloitu, vaikka asiasta ei ole mitään näyttöä.

– Jos jopa Yhdysvaltojen vaalit ovat väärennetty, kuinka kukaan voi valittaa Venäjän valevaaleista, Kasparov muotoilee Putinin argumentin.

– Tänä iltana Trump ilmaisi selkeästi olevansa Putinin agentti, jonka tavoitteena on horjuttaa Yhdysvaltoja ja sen demokraattista prosessia. Hän toisti jatkuvasti Putinin propagandaa, että Yhdysvallat on heikko ja korruptoitunut. Sitten Trump osoitti raivokkaasti olevansa lojaali Putinille, yli kaiken mahdollisen poliittisen hyödyn. Nämä kaksi kannanottoa liittyvät toisiinsa. Trump on Putinin juoksupoika, ja hän tunnusti sen juuri lavalla Las Vegasissa, Kasparov toteaa.

Trump ja Clinton kohtasivat toissa yönä Yhdysvaltojen presidentinvaalien kolmannessa väittelyssä Las Vegasissa.