Israelin ydinase julkinen salaisuus – USA:n ex-ulkoministerin vuodettu sähköposti paljasti määrän

Neljän tähden kenraali ja George W. Bushin aikana Yhdysvaltain ulkoministerinä toiminut Colin Powell keskusteli demokraattipuolueen lahjoittajan, Jeffrey Leedsin, kanssa sähköpostissa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun puheesta maansa kongressille. Puheessa käsiteltiin Iranin ydinsopimuksen aiheuttamaa uhkaa.

Powell totesi sähköpostissa, ettei hän usko, että Iran käyttäisi ydinasetta, vaikka maa sellaisen saisi. Powellin mukaan "Teheranin pojat tietävät, että Israelilla niitä on 200, jotka kaikki on suunnattu Teheraniin, ja meillä niitä on tuhansia".

Israelin ydinasepolitiikka on monitulkintainen. Maa ei ole ikinä virallisesti tunnustanut, että sen hallussa olisi ydinasetta, mutta se ei ole asiaa kieltänytkään. Välillisesti Israelin ydinaseen olemassaolo on tullut esiin julkisuudessa 1960-luvulta lähtien.

Vuonna 2014 julkaistussa Amerikkalaisten tiedemiesten yhdistyksen raportissa arvioitiin, että Israelilla on 80–400 ydinkärkeä.

Colin Powellin sähköpostikirjeenvaihtoa julkaistiin DCLeaks.com-sivustolla. Powell ei kieltänyt sähköpostien aitoutta Buzzfeedin tiedustellessa asiasta.

The Times of Israelin mukaan sähköpostit ovat ilmeisesti peräisin venäläisiltä hakkereilta, koska sähköpostit julkaissut sivusto on yhdistetty venäläisiin tiedusteluryhmiin.