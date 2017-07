Näin radikaali-islam on nousemassa voitolle eri puolilla maailmaa

Islam-asiantuntija Susanne Schröter ei ole yllättynyt selvityksistä, joiden perusteella Saudi-Arabia on rahoittanut miljardeilla euroilla ääri-islamisteja Britanniassa. Hänen mukaansa se toimii näin Saksassakin. Tutkija korostaa, ettei ilmiö rajoitu vain Saudi-Arabiaan.

– Huomio tällaisesta toiminnasta on nyt kiinnittynyt Qatariin. On totta, että Qatar rahoittaa ja että Kuwait rahoittaa. Persianlahden alueella on muitakin pelureita, jotka tukevat radikaaleja taipumuksia täällä Saksassa, Schröter sanoo Deutsche Wellen haastattelussa.

Islamiin erikoistunut sosiaaliantropologi Schröter on Frankfurtin Goethe-yliopiston professori ja Frankfurtin globaalin islamin tutkimuksen keskuksen (FFGI) johtaja.

Hänen mukaansa sunnalainen Saudi-Arabia aloitti globaalin ideologisen hyökkäyksensä jo 1970- ja 1980-lukujen taiteessa vastauksena shiiavaltio Iranin aloittamaan ajatusvientiin.

– Wahhabismia levitetään välikäsien ja Maailman muslimiliitto Muslim World Leaguen kaltaisten järjestöjen kautta eri maissa läpi Aasian ja Afrikan sekä osissa Eurooppaa, Susanne Schröter sanoo.

– Seurauksena on se, että radikaali islamin muoto on nousemassa voitolle monissa osissa maailmaa. Olen kokenut tämän omakohtaisesti Kaakkois-Aasiassa, hän jatkaa.

Tutkija kertoo esimerkkinä, kuinka ennen maltillisemmasta ja avoimemmasta islamistaan tunnetuissa Thaimaassa, Filippiineillä, Indonesiassa ja osin myös Malesiassa on käännytty dramaattisesti kohti radikalismia viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

– On aivan selvää, että tätä kehitystä on rohkaistu saudirahalla. Nuoria intellektuelleja on värvätty anteliailla stipendeillä saudiyliopistoihin. He palaavat koteihinsa opiskeltuaan saudiyliopistoissa ja alkavat yllättäen tehdä wahhabilaista lähetystyötä kotimaissaan.

Esimerkkejä löytyy Schröterin mukaan Saksastakin. Muun muassa maan kenties tunnetuin salafistisaarnaaja Pierre Vogel opiskeli Mekassa saudistipendillä.

– On selvää, että Saksassa on järjestöjä ja henkilöitä, jotka ottavat Saksan muslimiväestön wahhabisaation vakavasti.

Saksan kotimaan tiedustelun (BfV) viimeisimmän raportin mukaan Saksassa on yli 10 000 salafisteiksi luokiteltavaa muslimia.

– Saksa on yleisesti ottaen paikka, missä ulkomaiset ääriajattelua edistävät organisaatiot ovat aktiivisia, Susanne Schröter toteaa.