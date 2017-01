Syntyikö USA:n ja Venäjän kuuma kiista kahden kirjaimen kirjoitusvirheestä?

New York Timesin äskeisen selvityksen mukaan hakkeri pääsi Hillary Clintonin presidenttikampanjan puheenjohtaja John Podestan sähköposteihin kampanjan oman sähläyksen tai taitamattomuuden seurauksena.

John Podestan 60 000 gmail-sähköpostia päätyi lopulta Wikileaksin julkaisemaksi.

Nyt meneillään olevassa USA:n ja Venäjän kiistassa on pääosin kyse noista Podestan sähköposteista ja eräistä muista demokraattien sähköposteista. Valkoinen talo puhuu "vaaleihin vaikuttamisesta", "vaaliprosessista" ja "vaaleihimme tähdätyistä kyberoperaatioista".

USA ei siis ole syyttänyt Venäjää esimerkiksi vaalitulosten hakkeroinnista, "vaalihakkeroinnista" tai väittänyt, että sähköposteja olisi muuteltu. Valkoinen talo ei edes käytä hakkerointi-sanaa.

Asiaan on myös virheellisesti yhdistetty äskeiset Venäjän diplomaattien karkotukset. Ne USA teki Valkoisen talon mukaan vastauksena omien diplomaattiensa häirintään kahden vuoden aikana.

John Podestan tapaus alkoi maaliskuussa 2016. Podesta oli saanut gmail-sähköpostiinsa varoitusviestin, joka ilmoitti olevansa Googlelta. Viesti kehotti Podestaa vaihtamaan salasanansa välittömästi.

Todellisuudessa viesti oli hakkerin lähettämä phishing-huijaus.

Podestan avustaja kysyi asiasta maililla Clintonin kampanjan toiselta avustajalta, tietokone-ekspertti Charles Delavanilta.

Delavan lähetti vastauksen, jonka tulee muistamaan koko ikänsä.

Se kuului "This is a legitimate email. Johnin on heti vaihdettava salasanansa" eli "tämä on O.K./oikeutettu sähköposti".

Delavan oli kuitenkin aikonut kirjoittaa illegitimate eli ei-oikeutettu, ei hyväksyttävä, laiton, jolla hän halusi varoittaa koskemasta kyseiseen "Googlen" sähköpostiin. Delavan tiesi asian varmuudella, sillä vastaavia phishing-yrityksiä oli tullut kymmeniä.

Kirjoitusvirheen seurauksena Podestan kaikki sähköpostit päätyivät yhden klikin myötä hakkerille.

Wikileaks julkaisi sähköposteja USA:n presidentinvaalin alla päivittäin ja niistä puhuttiin paljon. Todellisuudessa USA:n suuret tiedotusvälineet eivät kuitenkin juurikaan kiinnittäneet huomiota mailien paljastuksiin.

Demokraatit tuomitsivat kampanjan aikana jatkuvasti ja näyttävästi sähköposteista puhumisen. Niiden sisällön oikeellisuutta ei ole kiistetty.

On myös kysytty, onko nyt kysymyksessä ehkä keksittyjä peitetarinoita. John Podestan salasana ei ollut järin turvallinen: se oli p@ssword.